Spareggio annullato a Ballando con le Stelle/ “Anomalie nel voto”, cosa succederà?

Spareggio annullato a Ballando con le stelle 2020 per “anomalie nel voto”. Cosa sta succedendo e perché in questi giorni i reality italiani sembrano presi di mira da votazioni anomale che invalidano il gioco? Si tratta di una coincidenza o sono i controlli cambiati in quest’ultimo periodo? Dopo i famosi voti spagnoli arrivati per salvare Adua del Vesco a discapito di Franceska Pepe al Grande Fratello Vip 2020, anche Milly Carlucci si è dovuta arrendere a questo tipo di macchinazioni e manipolazioni e qualche giorno fa, sui profili ufficiali della trasmissione, è stato annunciato che lo spareggio è stato annullato. A La Vita in Diretta la conduttrice ha spiegato che la votazione ripartirà sabato prossimo all’inizio della puntata e che daranno i risultati solo dopo aver controllato che non ci siano anomalie.

SPAREGGIO ANNULLATO A BALLANDO CON LE STELLE 2020 PER “VOTAZIONI ANOMALE”

Allo spareggio sabato scorso erano finiti Antonio Catalani e Tove Villfor e Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira e sui profili social della trasmissione si legge: “La produzione e il gruppo autorale di Ballando con le stelle rendono noto che, sin dall’apertura delle votazioni social relative allo spareggio finale della quarta puntata di BALLANDO CON LE STELLE sono state riscontrate alcune anomalie, che ad un’analisi più approfondita sono risultate piuttosto evidenti…Il trend di situazioni anomale si è acuito col passare delle ore. Da un’attenta e rigorosa analisi è emerso che le votazioni arrivate in favore della coppia ANTONIO CATALANI/TOVE VILLFOR sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la maggior parte di questi voti sono arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne”. Inoltre la produzione spiega che in altre puntate non è successo niente di simile e che adesso si provvederà a rendere il voto trasparente come è nella tradizione della trasmissione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA