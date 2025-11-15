Spareggio Ballando con le stelle 2025: eliminati Marcella Bella e Chiquito, Ritorno di Andrea Delogu commuove Filippo Magnini si salva

Spareggio Ballando con le stelle 2025, torna Andrea Delogu con Nikita Perotti: commozione e rispetto

L’ottava puntata di Ballando con le stelle 2025 si apre con lo spareggio tra Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Marcella Bella con Chiquito e il ritorno in pista di Andrea Delogu con Nikita Perotti. I primi a scendere in pista dopo una settimana complicatissima sono stati l’ex nuotatore e Alessandra con un Rumba sulle note di E poi di Giorgia. Raccogliendo non solo gli applausi del teatro ma anche i complimenti della giuria soprattutto da Carolyn Smith: “Con questa performance devi passare.”

Subito dopo scende in pista la coppia di Marcella e Chiquito il cui percorso sin dalla prima puntata è stata contrassegnato dai pesanti giudizi della giuria a volte sfociati anche in veri e proprio insulti che tuttavia non hanno scalfito la cantante che anzi ha ribadito in maniera forte e chiara citando la sua canzone: “Io forte e tosta non rinuncio alla gara” E subito dopo si è cimentata in un energico Merengue che non ha convinto la giuria. Infine ad esibirsi sono Andrea Delogu con Nikita Perotti che, dopo una clip di incitamento degli altri concorrenti, si è cimentata con un Tango.



Spareggio Ballando con le stelle 2025: eliminata Marcella Bella, salvi Filippo Magnini e Andrea Delogu

Dopo le esibizioni si passa alle votazione e a perdere lo spareggio gli eliminati di Ballando con le stelle 2025 sono Marcella Bella e Chiquito con solo il 10% di voti battuta da Filippo Magnino con Alessandra Tripoli con il 35% e da Andrea Delogu con Nikita Perotti entrata con un plebiscito di ben 55% di voti a favore. Ultima speranza per Marcella Bella era la wild card di salvataggio ma Matteo Addino nonostante i complimenti ha deciso di non usare la sua carta e dunque la cantante è eliminata ma può sperare ancora nel ripescaggio. Ultima sua speranza per il ritorno in onda.