Spareggio Drago e Lumaca: chi sarà eliminato?/ Nuova sfida a Il Cantante Mascherato 2022

Drago vs Lumaca. La quinta puntata de Il Cantante Mascherato 2022, lo show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1, riprende così con un’attesissima sfida che vedrà due delle maschere più amate di questa edizione giocarsi la possibilità di proseguire la gara. Per Drago si tratta dell’ennesimo spareggio visto che la scorsa settimana ha dovuto vedersela con Pastore Maremmano; riuscirà anche questa volta a vincere la sfida? Intanto durante l’ultima puntata entrambe le maschere hanno rilasciato nuovi indizi alla giuria e agli investigatori fuori campo. In particolare la maschera della Luma si è lasciata scappare durante la clip la parola “gemelli” e in tantissimi hanno immediatamente fatto riferimento ai Gemelli di Guidonia, vincitori di Tale e Quale Show. Possibile che sotto la maschera ci siano proprio loro?

Per Caterina Balivo, invece, sotto la maschera potrebbero celarsi Lino Banfi e la figlia Rosanna, mentre Flavio Insinna ha ipotizzato che dentro la maschera possano esserci Magalli-Lino Banfi-Rosanna Banfi. A lanciarla ancora più grossa è Francesco Facchinetti, che ha fatto il nome dei Gemelli Diversi.

Drago vs Lumaca: lo spareggio a Il Cantante Mascherato 2022

Un nuovo spareggio a Il Cantante Mascherato 2022. Questa settimana in apertura di puntata toccherà a Drago e Lumaca giocarsi il tutto per tutto per restare in gara e proseguire così il loro percorso all’interno dello show di Raiuno. Drago, reduce da diverse vittorie di spareggio, è tra i favoriti alla vittoria anche questa volta. Proprio durante l’ultima puntata nel clip di presentazione ha detto: “io ho più forza ed energia, perché sono Drago. Vincerò questa sfida perché voglio ballare volando”.

Sarà davvero così? Intanto i giurati in maggioranza son convinti che sotto la maschera si nasconda Simone Di Pasquale, unica voce fuori dal coro quella di Flavio Insinna che ha ipotizzo sotto la maschera possa esserci l’attore Kaspar Capparoni.

