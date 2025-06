Spartacus, film su Rete 4 diretto da Stanley Kubrick

Domenica 15 giugno, nel pomerigggio di Rete 4, alle ore 14:45, andrà in onda il film epico del 1960 dal titolo Spartacus. Alla regia troviamo uno Stanley Kubrick non ancora trentenne ma già dotato di un’incredibile visione artistica, chiamato a governare una produzione colossale e a dirigere un cast di autentiche leggende. Kirk Douglas non si limita a interpretare il gladiatore trace, ma ne incarna lo spirito indomito, trasformandolo nel ruolo simbolo di un’intera carriera. Lo affiancano talenti purissimi come Laurence Olivier, Jean Simmons e Charles Laughton, in un insieme di performance magistrali. Su tutti spicca quella di Peter Ustinov, il cui Lentulo Batiato, cinico e patetico, gli valse un meritatissimo Oscar. La sceneggiatura, basata sul romanzo di Howard Fast e affidata al coraggio di Dalton Trumbo, si sposa magnificamente con le musiche potenti e drammatiche di Alex North.

La trama del film Spartacus: la rivolta degli schiavi

La storia di Spartacus prende le mosse dalle miniere della Libia, dove lo schiavo tracio Spartaco viene notato per la sua tempra e acquistato da Lentulo Batiato per la sua scuola di gladiatori a Capua. In questo luogo di violenza e disperazione, dove gli uomini sono addestrati per uccidere e morire come spettacolo, Spartaco vive sulla propria pelle l’umiliazione e la brutalità, trovando però un barlume di umanità nell’amore per la schiava Varinia.

La rottura definitiva avviene durante la visita del potente senatore Crasso, che per puro capriccio esige un duello mortale. È la scintilla che accende l’animo di Spartaco: la rivolta esplode, sanguinosa e incontenibile. Dopo aver riconquistato la libertà, i gladiatori danno inizio alla terza guerra servile, un evento che scuoterà le fondamenta di Roma. Migliaia di schiavi oppressi si uniscono all’esercito di Spartaco, un fiume in piena che marcia verso la speranza di una vita libera, mettendo in scacco le legioni della più grande potenza del mondo antico.