Spartacus/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas di Stanley Kubrick

Spartacus sarà tramesso oggi, 4 aprile, su Rete 4. La pellicola in questione verrà proiettata su questo canale Mediaset a partire dalle ore 12.30. Spartacus appartiene all’insieme dei film di genere storico di guerra. Gli attori principali di questa opera cinematografica sono Kirk Douglas, Laurence Olivier, Charles Laughton e Jean Simmons. Questo film storico è stato prodotto nell’anno 1960. Il regista di Spartacus è Stanley Kubrick.

BigFoot Junior/ Video, su Italia 1 il film di Ben Stassen e Jeremy Degruson

Questi è appunto uno dei migliori cineasti della storia del cinema, celebre per aver diretto Full Metal Jacket e Shining. Kubrick ha vinto anche un Premio Oscar per i Migliori effetti speciali nel 2001 per la pellicola Odissea nello spazio. Le musiche di questo film sono state scritte da Alex North, che si è aggiudicato l’Oscar onorario nel 1987. In Spartacus recita appunto Kirk Douglas che ha fatto parte del cast di altri film celebri come La città spietata e La fratellanza.

Ben Hur/ Su Rete 4 il kolossal con Charlton Heston (oggi, 3 aprile)

Spartacus, la trama del film

Per quanto riguarda la trama di Spartacus, bisogna dire che è ambientata nel I secolo avanti Cristo. In questo periodo la Repubblica romana è scivolata inesorabilmente nella corruzione. In questo contesto degradato, tutti i lavori umili vengono svolti da un esercito di schiavi. Tra questi c’è un uomo valoroso, che si chiama Spartaco. Un giorno quest’ultimo viene condannato a morte per fame, in quanto si rifiuta di lavorare con impegno in una fossa mineraria. Per puro caso, però, un giorno Spartaco viene venduto ad un uomo d’affari che si chiama Lentulo Batiato.

Giuda/ Su Rete 4 il film con Danny Quinn e Shel Shapiro

L’uomo si ritrova quindi a vivere in una scuola per gladiatori, dove è sottoposto a dei tremendi allenamenti. Tra un maltrattamento ed un altro, Spartaco fa amicizia con una donna di servizio di nome Varinia. I due ben presto sono costretti a subire numerose umiliazioni per aver sfidato le condizioni della servitù.

Ad un certo punto, Spartaco e Varinia scoprono di essere innamorati, tanto che la donna un giorno scopre di essere anche incinta. Il gladiatore, ad un tratto, stanco dei soprusi che deve sopportare quotidianamente fa ribellare i suoi compagni. L’ersercito romano, guidato da Crasso, non riesce a fermare i rivoltosi agli ordini di Spartaco. Questi vorrebbe lasciare l’Italia, ma i pirati cilici, a cui si rivolge per ottenere le navi, lo tradiscono e nell’ultimo scontro l’esercito dei gladiatori viene sconfitto. Spartaco viene crocifisso, ma vedrà fuggire Varinia e il figlio verso un futuro migliore.

Il film Spartacus si basa sulla storia dell’omonimo romanzo scritto da Howard Fast. La pellicola in esame ha avuto dei problemi di censura per il suo spirito spiccatamente antiromano. I duelli tra i gladiatori, che si vedono in questo lungometraggio storico, sono stati girati nell’arena di Verona. Spartacus ha vinto ben quattro Premi Oscar, inoltre ottenne il miglior guadagno nella storia della Universal, prima di essere superato da un’altra interessante pellicola distribuita nel 1970 dal titolo Airport.



© RIPRODUZIONE RISERVATA