Spazzatura a Roma, raccolta rifiuti porta a porta/ Iene indagano sulla differenziata

Le Iene Show si occupano con Filippo Roma dell’ormai annosa questione rifiuti a Roma. Una vera e propria emergenza quella della Capitale, dove non manca di ritrovarsi a camminare tra marciapiedi occupati totalmente o in parte da sacchi dell’immondizia. A proposito della “situazione spazzatura” l’inviato de “Le Iene Show” indaga sulla raccolta porta a porta dei rifiuti dei negozi del centro effettuata dagli operatori della società che la gestisce. Il riferimento è alla politica varata dalla sindaca Raggi per incrementare quel 46% di raccolta differenziata che rende Roma non autonoma nella gestione del ciclo dei rifiuti. La prima cittadina ha dichiarato tempo addietro:”Uno degli obiettivi fondamentali è di differenziare l’immondizia. Nei municipi dove c’è la raccolta porta a porta la percentuale raggiunge il 70%. Se estendessimo questo modello a tutta Roma avremmo una città che fa il 70% – insiste la sindaca – altre città per ottenere questi risultati e coprire 300mila abitanti ci mettono anni, noi ci abbiamo messo dieci mesi. Dobbiamo estenderci”.

SPAZZATURA A ROMA, RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA

I primi mesi di questo nuovo tipo di politica dei rifiuti non hanno dato evidentemente i risultati sperati. Come riportato da “Roma Today”, “la produzione di immondizia indifferenziata si aggira nuovamente intorno alle 3mila tonnellate al giorno, e la Capitale è ancora una volta in affanno per mancanza di sbocchi sufficienti per trattamento e smaltimento”. Il quotidiano romano sottolinea come la differenziata, specie sul porta a porta dedicato ai commercianti e in generale alle utenze non domestiche, si sia rivelato “un bando flop”, con “i privati intenzionati ad abbandonare il servizio per errori nel capitolato di appalto” e i lavoratori sul piede di guerra. Filippo Roma de “Le Iene Show” si troverà a sua volta a riscontrare un fallimento della politica dei rifiuti della sindaca Raggi a Roma o riscontrerà dei passi in avanti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA