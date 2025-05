È polemica dopo la notizia riportata dai media tedeschi, precisamente dal Die Welt, secondo cui il partito politico principale della Germania, l’SPD, avrebbe escluso l’Italia dai partner strategici della stessa nazione tedesca. Ci sarebbero la Francia e la Polonia, ma Roma sarebbe assente dalla bozza di accordo di coalizione, secondo le informazioni raccolte dal Welt.

Secondo quanto fanno sapere i rappresentanti della CDU, il parlamento tedesco, si tratterebbe ufficiosamente di un errore, ma intanto la polemica dilaga e i politici italiani, in particolare quelli di centrodestra, hanno gridato allo scandalo nel commentare l’indiscrezione del noto quotidiano di Berlino.

Le ire sono rivolte in particolare al partito socialdemocratico tedesco, il sopracitato SPD, che avrebbe spinto appunto per cancellare l’Italia dai partner strategici per ampliare l’asse tedesco-francese-polacco. Quando venne siglato l’accordo sulla nuova coalizione, precisa ancora il Die Welt, l’Italia faceva parte dell’accordo, ma in seguito è stata cancellata: cosa è successo, perché questo passo indietro?

SPD ESCLUDE L’ITALIA DAL PATTO DI WEIMAR: LA REPLICA DI TAJANI

Molto probabilmente l’inghippo verrà meglio chiarito nelle prossime ore, ma nel frattempo sono diversi gli esponenti della nostra politica che stanno gridando allo scandalo. Fra i primi a commentare il no dell’SPD all’annessione dell’Italia al cosiddetto triangolo di Weimar è stato il ministro degli Esteri, nonché vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani.

Il leader di Forza Italia ha accusato i socialisti tedeschi di non essere europeisti, provando a dividere l’Europa in un momento storico in cui dovrebbe essere più unita che mai, aggiungendo che comunque il neo cancelliere, Friedrich Merz (della CDU), vuole avere un buon rapporto con Roma.

Durissima la replica di Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ha accusato l’SPD di aver danneggiato l’Italia, ma anche i suoi alleati, puntando il dito contro il PD e l’opposizione. Galeazzo Bignami, presidente dei deputati di FdI, parla invece di “silenzio” da parte dei Dem.

SPD ESCLUDE L’ITALIA DAL PATTO DI WEIMAR: I COMMENTI E LA SMENTITA

Secondo quanto scrive il Welt, che prova a ricostruire la vicenda, nella bozza di accordo la CDU aveva proposto di annettere al Weimar anche la Repubblica Ceca e, appunto, l’Italia, ma alla fine Roma è stata cancellata: solo un errore? I popolari tedeschi ricordano che con l’Italia i rapporti sono ottimi, come testimoniato dal piano d’azione firmato due anni fa; di conseguenza, non è chiaro il perché di questo “ban”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro per gli Affari europei, Foti, che non ci è andato per il sottile, dicendosi preoccupato da questa indiscrezione, definendola un atto gravissimo e accusando la sinistra tedesca di essere contro l’Italia.

Per Deborah Bergamini, altro elemento di spicco di Forza Italia, la mossa dell’SPD di escludere l’Italia dal triangolo di Weimar sarebbe un vero e proprio atto di razzismo politico nei confronti del nostro Paese.

Una vicenda che giunge a poche ore dall’arrivo del cancelliere tedesco a Roma, appuntamento con Giorgia Meloni in programma nel fine settimana per l’insediamento di Papa Leone XIV ma che secondo quanto fatto sapere da Christian Wagner, portavoce del ministero degli esteri, sarebbe un fake. Il politico tedesco ha infatti fatto sapere che quanto scritto dal Welt sarebbe “falso e infondato”, sottolineando come l’Italia sia un partner importante, riconoscendone il ruolo rilevante per il caso Ucraina.