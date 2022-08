Speaker bluetooth resistenti all’acqua/ I modelli migliori da portare in spiaggia

Fra i tanti gadget che si è soliti portare con se al mare, in spiaggia, ma anche in montagna, al lago o in piscina, vi sono senza dubbio gli speaker bluetooth. Si tratta di casse audio che funzionano con un collegamento appunto wireless con il nostro smartphone, e che permettono di ascoltare un po’ di musica all’aria aperto. Sono potenti, comode, versatili, e soprattutto, impermeabili ad acqua e polvere, di conseguenza potrete portarli tranquillamente in spiaggia fra la sabbia, o in montagna durante un’escursione, senza preoccuparvi che il vostro speaker bluetooth si rovini. Come fare per scegliere un buono prodotto?

Baus, il cerotto smart per le ecografie/ Immagini nitide e monitoraggio salute

Prima di tutto bisogna guardare la qualità audio, quindi la potenza delle casse, ma anche l’autonomia delle batterie (a proposito, qui potete trovare una nostra selezione dei migliori powerbank solari), e infine le dimensioni nonché eventuali ingressi/uscite. Dopo questa doverosa premessa vediamo quali sono a nostro avviso i tre migliori modelli dal punto di vista qualità/prezzo, tenendo conto delle vendite e delle recensioni positive su Amazon.

Il caso diEFFE/ Gli YouTuber che seppelliscono la generazione Boomer (e fanno bene)

SPEAKER BLUETOOTH RESISTENTI ALL’ACQUA: JBL, ANKER E ORTIZAN

Il più venduto in assoluto risulta essere il GO 3, speaker a marchio JBL, azienda leader delle casse portatili. Si tratta di un prodotto dotato di laccio per essere trasportato in comodità, con un grado di impermeabilità IPX67, presa usb, autonomia fino a 5 ore, in vendita su Amazon, cliccando su questo link, a soli 29.99 euro, grazie ad uno sconto del 25%.

Altro modello molto interessante di speaker bluetoothe, è quello a marchio Anker. In questo caso stiamo parlando di una cassa a forma più squadrata, con protezione IPX7, potenza da 12W e 24 ore di autonomia. Il prezzo sale leggermente: 39.99 euro, con il 13 per cento di sconto, cliccando su questo link di Amazon. Infine, fra i modelli più interessanti, occhio a quello a marchio Ortizan, una cassa a forma di “tubo”, con potenza da ben 24 watt, 30 ore di autonomia, impermeabilità IPX7, dotata anche di luce led, in vendita a 39.99 euro a questo link. Vi ricordiamo infine il nostro speciale dedicato ai gadget tech che non possono mancare in spiaggia: buona lettura.

Dazn e Serie A, gli stick per vedere il calcio in tv/ Dal Fire Tv Stick a Chromecast

© RIPRODUZIONE RISERVATA