Speciale Amici 2023 Serale: verso la finalissima/ Isobel, Mattia, Wax e Angelina…

Speciale Amici 2023 Serale: anticipazioni puntata 8 maggio

Lunedì 8 maggio, doppio appuntamento con i ragazzi di Amici 2023 in vista della finalissima di domenica 14 maggio. Oltre al consueto appuntamento con il daytime, in onda alle 16.10, canale 5 trasmette oggi una puntata speciale di Amici in onda dalle 14.45 al posto di Uomini e Donne. Nello speciale di Amici 2023, i ragazzi rivivono tutte le emozioni vissute durante la semifinale di 6 maggio che ha permesso a Wax, Mattia, Isobel e Angelina di strappare l’ambitissimo biglietto per la finalista mettendo, però, fine ai sogni di gloria di Maddalena e Aaron che si sono fermati ad un passo dall’atto finale di una splendida avventura.

Per accompagnare il pubblico verso la finale, canale 5 ha deciso di dedicare un intero speciale ai quattro finalisti di Amici 2023 che, prima di scoprire chi sarà il vincitore, hanno la possibilità di vivere l’ultima settimana insieme in casetta affrontando come un gruppo unito ansie e paure.

Speciale Amici 2023 Serale: le emozioni dei finalisti Wax, Angelina, Mattia e Isobel

Due ballerini e due cantanti per la finalissima del serale di Amici 2023. A contendersi la vittoria, domenica 14 maggio, saranno i ballerini Mattia e Isobel e i cantanti Angelina e Wax. Quattro nomi molto amati dal popolo dei social che si contenderanno la vittoria sulla quale inciderà il voto del pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto. Alla finale del serale di Amici 2023, tuttavia, manca ancora del tempo. I ragazzi dovranno vivere gli ultimi giorni in casetta e nello speciale in onda oggi, racconteranno alle telecamere l’emozione vissuta durante la semifinale quando hanno scoperto di essere i finalisti.

Nel corso dello speciale di oggi, inoltre, dovrebbe esserci spazio anche per il saluto di Aaron e Maddalena ai compagni. Quale sarà stata la reazione del cantante e della ballerina quando hanno scoperto di non essere in finale?

