Amici 24 è finito da qualche settimana ma ieri c’è stata una nuova registrazione di uno speciale Enel che ha visto protagonisti tutti i finalisti di questa edizione e il vincitore. Daniele Doria, Trigno, Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Francesco Fasano si sono esibiti ancora una volta per il pubblico in studio grazie allo speciale Enel condotto, come sempre, da Elena D’Amario, che quest’anno ha esordito anche come giudice del serale del talent.

Nicolò cotto di una compagna di Amici 24? Il cantante smentisce i rumors/ "Mi sono espresso male, la verità"

Mentre i casting per la prossima edizione sono già aperti, i protagonisti della finale di Amici 24 hanno avuto modo di esibirsi in coreografie e canzoni, ma anche di rispondere a qualche domanda personale, come rivelano le anticipazioni di SuperguidaTv. Trigno, in particolare, ha parlato delle motivazioni che, a suo dire, lo hanno aiutato a piacere al pubblico: “A casa è arrivata la mia personalità che a volte divide. So che a tante persone sono stato antipatico, poi hanno imparato a conoscermi.“.

Amici 24, Alessia e Luk3 beccati a litigare: il cantante rompe il silenzio/ "Non era un litigio, ma..."

Anticipazioni Speciale Amici 24, cos’è successo in studio con i finalisti e il vincitore

Ma quali sono state le esibizioni dei finalisti e del vincitore di Amici 24? Stando alle anticipazioni, sappiamo che i ballerini si sono esibiti in tre coreografie differenti. Il primo ad entrare in studio e ad esibirsi è stato Francesco Fasano, primo eliminato in finale, che ha ballato sulle note di ‘Work song’. È stato poi il momento di Antonia, che ha cantato il suo singolo ‘Romantica’. Alessia Pecchia è stata la terza ad esibirsi con ‘Faith’, seguito da Trigno che ha cantato ‘Maledetta Milano’. Infine il vincitore ha ballato ‘Give me love’, lasciando il pubblico senza parole. I cantanti hanno poi avuto modo di esibirsi negli altri loro singoli. Non è chiaro quando andrà in onda questa puntata speciale, ma le prime indiscrezioni parlano di domenica 1 giugno 2025 su Canale 5.

Giulia Stabile, rivelazione choc su Maria De Filippi: la domanda strana al primo incontro/ Cosa le ha chiesto