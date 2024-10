Speciale Amici, This is me, anticipazioni registrazione 28 ottobre 2024: Annalisa e Anbeta ospiti

Il 28 ottobre si è tenuta una nuova registrazione dello Speciale di Amici, dal titolo This is me, che vedremo in onda nelle prossime settimane e che è condotto da Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Il programma, per chi non lo sapesse, è volto a celebrare i ragazzi che hanno avuto successo dopo la partecipazione al talent, ripercorrendo le tappe salienti della loro carriera da allora fino ad oggi. Nella puntata del 28 ottobre, come rivelano le anticipazioni di Isa e Chia, Silvia Toffanin ha ospitato Annalisa, che dopo aver rivissuto il suo percorso ad Amici, si è esibita in un medley dei suoi successi.

È poi arrivata in studio Anbeta Toromani, che ha rivisto i momenti salienti del suo percorso nel talent e anche i vari scontri avuti col pubblico. Presente in studio anche il fidanzato Alessandro Macario, con la quale sta insieme da 15 anni e con cui ha poi ballato in studio.

È poi stato il momento di Alessandra Amoroso, che in un video proposto dalla produzione si è rivista ai tempi di Amici, tra lacrime e scontri. La cantante ha ringraziato Maria De Filippi e Luca Zanforlin per esserle stati sempre accanto, poi si è esibita prima con il suo primo ed ultimo successo, infine ha duettato con Fiorella Mannoia sulle note de “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, facendo commuovere Silvia Toffanin.

L’ultimo ospite dello Speciale di Amici è stato Andreas Muller, che dopo il video che ha ricordato il suo percorso ad Amici, è stato raggiunto da Veronica Peparini, sua compagna, e hanno ballato assieme. Una grande emozione per la coppia, che si è conosciuta proprio sul palco di Amici. Il ballerino ha rivelato che, dopo il talent, ha ricevuto una proposta per lavorare all’estero che ha però rifiutato per stare con Veronica, cosa della quale non si è mai pentito. Oggi i due sono genitori di due gemelline.