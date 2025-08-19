Speciale di Temptation Island 2025: a settembre potrebbe arrivare in onda su Canale 5 Il Dibattito. Tutte le anticipazioni

L’ultima edizione di Temptation Island, conclusasi solo pochi giorni fa, ha avuto un tale successo che Mediaset starebbe pensando di prolungarlo attraverso uno speciale. Stando alle indiscrezioni, a settembre potrebbe infatti andare in onda uno speciale che prenderà il nome di Il Dibattito di Temptation Island, ispirandosi dunque al format già esistente in Spagna, dal titolo El Debate de las Tentaciones. Ma di cosa si tratta?

Temptation Island torna a settembre? "In arrivo uno speciale"/ Il piano della Mediaset

Stando a quanto riporta Novella 2000, Il Dibattito è un format che va in onda alcuni mesi dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island e riporta le coppie partecipanti sotto i riflettori. Queste raccontano al pubblico com’è cambiata la loro vita e relazione dopo la fine del programma, ma in studio, con loro, ci sono anche tentatori e tentatrici che li hanno accompagnati in questo percorso televisivo. Il tutto, condito da filmati inediti e commenti degli opinionisti presenti in studio.

Filippo Bisciglia, quanto ha guadagnato con Temptation Island?/ Svelato il cachet, la cifra non è niente male

Speciale di Temptation Island 2025: Filippo Bisciglia condurrà Il Dibattito dallo studio di Uomini e Donne?

Il Dibattito di Temptation Island dovrebbe dunque andare in scena a settembre e, a quanto pare, sarà registrato nello studio di Uomini e Donne ma condotto da Filippo Bisciglia. Somiglierebbe molto al faccia a faccia tra le coppie del programma che abbiamo già visto a Uomini e Donne nelle scorse edizioni, tuttavia questa volta l’attenzione sarebbe focalizzata solo su coppie ed ex coppie, con tanto di tentatori e opinionisti. Un’indiscrezione che, al momento, non è ancora confermata, ma che sta già alimentando la curiosità di tutto quel pubblico che quest’estate si è appassionato alle sette coppie di Temptation Island 2025 e ora vuole sapere come stanno andando le cose. D’altronde, tante sono le questioni rimaste irrisolte, tra bebè in arrivo e progetti di matrimonio.