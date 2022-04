Speciale Frontiere, anticipazioni 21 aprile/ Gli ospiti: talk sulla guerra in Ucraina

Speciale Frontiere, appuntamento in prima serata: la puntata del 21 aprile

Nella prima serata di oggi, giovedì 21 aprile 2022, andrà in onda sulla terza rete Rai Speciale Frontiere, condotto da Franco Di Mare. Il titolo dell’appuntamento in onda eccezionalmente in prima serata, a partire dalle ore 21.20 circa, sarà “Che storia è questa? La guerra di Putin” ed ovviamente si baserà, come facilmente intuibile, proprio su ciò che sta accadendo in Ucraina. Tanti gli interrogativi che il conflitto, in atto da oltre un mese, ha sollevato: quali sono le vere mire di Putin? L’obiettivo è quello di tenere l’Ucraina alla larga dall’alleanza atlantica o difendere il Donbass in mano ai separatisti filorussi? C’è tuttavia chi sospetta che sia solo una mossa per rifondare l’Impero sovietico.

Nel corso della trasmissione di Rai3, saranno affrontate tutte le ipotesi, analizzandole anche dal punto di vista storico al fine di capire cosa c’è davvero dietro il conflitto in corso. Durante Speciale Frontiere se ne discuterà insieme a numerosi ospiti che si confronteranno con il giornalista e padrone di casa, Franco Di Mare. Ci saranno il direttore del quotidiano Il Foglio, Claudio Cesara; il giornalista Antonio Caprarica, Edith Bruck, scrittrice e testimone della Shoah ungherese. A loro si uniranno anche numerosi studiosi e docenti, tra cui Giovanni Savino, docente universitario di Storia contemporanea presso l’Accademia presidenziale e all’Università Finanziaria di Mosca e Nona Mikhelidze, politologa di origine georgiana dell’Istituto Affari Internazionali.

Ospiti e come seguire Speciale Frontiere in tv e streaming

Quella in onda stasera su Rai3, sarà una puntata di Speciale Frontiere ricca di informazione e ospiti. Al centro del dibattito che prenderà piede, la guerra in Ucraina ed i reali interessi della Russia. Saranno numerosi gli ospiti di Franco Di Mare. Oltre a quelli già citati si uniranno al dibattito anche Andrea Graziosi, ordinario di Storia contemporanea all’Università Federico II di Napoli e Cuno Tarfusser, giudice della Corte Penale Internazionale. Quest’ultimo farà luce sulle ragioni prettamente storiche, ma anche economiche e geopolitiche della guerra in atto tra Mosca e Kiev. Tra numerosi altri docenti e nomi celebri del giornalismo – tra cui Paolo Rumiz, editorialista de La Repubblica e Andrea Sceresini, autore di numerose inchieste e reportage di guerra – saranno sviscerate le ultime settimane di conflitto e le ragioni dietro tanto dolore e sangue.

Speciale Frontiere sulla guerra in Ucraina sarà visibile non solo in tv, su Rai3, a partire dalle ore 21.20 circa, ma anche in contemporanea streaming attraverso le piattaforme di RaiPlay – web e app – che permetteranno di poter seguire la puntata ed il relativo dibattito anche da pc ed in mobilità da smartphone e tablet. Successivamente sarà possibile recuperare l’appuntamento in replica, tramite la relativa sezione on demand.











