Temptation Island 2025, quando va in onda lo speciale con le coppie? Intanto scatta la registrazione

Canale Cinque prepara il ritorno di Temptation Island in una versione speciale nelle prossime settimane, il programma Mediaset farà capolinea sul piccolo schermo con un’edizione inedita dopo quanto visto nei mesi scorsi sulle reti Mediaset. Il viaggio nei sentimenti, come riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, farà capolinea in tv con uno speciale che vedrà le ultime sette celebri coppie protagoniste.

Ma quando si gira questa puntata eccezionale del format condotto da Filippo Bisciglia? Salvo colpi di scena la data da cerchiare in rosso sul calendario sarebbe molto vicina: “Settimana prossima si registrerà lo speciale che andrà in onda in prima serata. Sono state chiamate tutti e 7 le coppie e registreranno in giorni diversi. La location è sicuramente romana, non si sa se avverrà dove è stato girato il mese dopo (quella location è romana) o nello studio di Uomini e donne durante le classiche registrazioni”. Insomma, alcuni nodi restano da sciogliere, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà.

Temptation Island, quando va in onda lo speciale con le coppie?

Adesso il pubblico di Temptation Island attende ulteriori dettagli e soprattutto aspetta di conoscere anche la data di messa in onda. La palla ora passa tra le mani di Mediaset, in attesa di scoprire le informazioni mancanti. Sappiamo che vedremo protagoniste le coppie viste nell’ultima edizione del viaggio nei sentimenti, da Antonio e Lucia a Rosario e Valentina, passando per Sonia e Alessio e Marco e Denise.

Il pubblico avrà ora la possibilità di scoprire cosa è accaduto alle coppie, andando oltre il canonico mese. Insomma, sapremo se l’equilibrio tra le coppie uscite insieme è resistito e se è riaffiorata la nostalgia nelle relazioni che si sono interrotte a Temptation Island 2025. Non ci sarà invece un’edizione Winter, come accaduto nella passata stagione tv, il format andrà in pausa fino all’estate, quando tornerà a scaldare i cuori dei telespettatori.

