Le anticipazioni dello speciale di Temptation Island 2025 in onda oggi, in prima serata su canale 5: cosa accadrà alle coppie.

Speciale Temptation Island 2025: commento e diretta live puntata 15 settembre

Tutto pronto per lo speciale Temptation Island e poi..e poi.. con il commento dei momenti salienti in diretta live sulle coppie e le loro decisioni. Cominciamo allora da Sarah e Valerio che raccontano le loro ultime evoluzioni dopo la fine del programma. La fidanzata di Valerio racconta di aver ricevuto una telefonata molto convincente dal ragazzo una volta terminate le riprese. Una telefonata da cui è scaturito un incontro da “farfalle nello stomaco”. E’ scappato un bacio, da cui sono scaturite altre situazioni. “Dopo che ha detto quelle parole a Sarah mi ha ricercata per dirmi che gli ero mancata”, racconta lei.

“Però sentire queste parole hanno un peso diverso. Non mi aveva raccontato le cose in questo modo. Ero pronta a raggiungerlo ma se avessi sentito queste parole non lo avrei fatto”, dice Ary, la ragazza a cui Valerio si era avvicinato. “Nel modo in cui lui me lo ha raccontato, non erano parole così forti e gesti forti. Ha rinnegato il percorso a Temptation e io ne ho fatto parte, ma lui ha condiviso con me quelle cose e non si possono negare, mentre lui lo sta facendo”, conclude con ragione Ary. Valerio sta facendo il doppio gioco o è semplicemente molto confuso? (Agg.Jacopo D’Antuono)

Speciale Temptation Island 2025, le anticipazioni in vista della diretta

Cosa accadrà nello speciale di Temptation Island 2025 in onda oggi, su canale 5? E’ questa la domanda più gettonata sul web a distanza di mesi dalla conclusione del programma dell’amore che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi regalando emozioni e colpi di scena. Dalla fine dell’avventura in Calabria, dove è stato registrato Temptation Island 2025, sono trascorsi mesi e tutti i protagonisti hanno continuato a far parlare il web con un’estate movimentata e questa sera, in compagnia di Filippo Bisciglia che ha invitato il pubblico a non perdere l’appuntamento, sveleranno cos’è successo tra reunion, rotture definitivi e crisi di coppia.

Nel corso della serata, Filippo Bisciglia riabbraccerà Denise e Marco, Valerio e Sarah, Sonia e Alessio, Sonia e Simone, Maria Concetta e Angelo, Lucia e Rosario, Valentina e Antonio. Sette coppie che, durante la messa in onda del programma, ha catalizzato l’attenzione sia del pubblico televisivo che social. Questa sera, tutti i protagonisti, torneranno a regalare colpi di scena ed emozioni come svela Lorenzo Pugnaloni.

Speciale Temptation Island 2025: Valerio e Sarah, Lucia e Rosario regalano colpi di scena

Denise e Marco, Alessio e Sonia sono le due coppie che confermeranno le decisioni prese durante il falò di confronto finale: i primi non sono più tornati insieme mentre i secondi, dopo i vari confronti, stanno ancora insieme. Chi, invece, sta ancora provando a superare la crisi scoppiata nel villaggio di Temptation Island sono Sonia e Simone che stanno vivendo in modo particolare la gravidanza, scoperta dopo la fine del programma. Sta andando tutto bene, invece, per Antonio e Valentina che stanno organizzando il matrimonio mentre Angelo sembrerebbe avere una nuova relazione dopo l’addio a Maria Concetta.

A regalare i veri colpi di scena, come svela Lorenzo Pugnaloni, sono Valerio e Sarah in primis. Nonostante Valerio stia vivendo una storia con la tentatrice Ary, pare che abbia provato a riallacciare i contatti con Sarah per provare ad avere almeno un dialogo ma la risposta di Sarah non è stata affatto positiva. Colpi di scena in arrivo anche da Lucia e Rosario: se quest’ultimo si sta preparando per il trono di Uomini e Donne, Lucia è pronta a svelare dettagli che, finora, ha tenuto per sé.

Come seguire in diretta streaming lo speciale di Temptation Island 2025

Con lo speciale di Temptation Island 2025, i telespettatori avranno la possibilità di respirare ancora il clima estivo grazie al viaggio nei sentimenti delle sette coppie che hanno reso ancora più calda l’estate 2025. Per seguire in diretta televisiva lo speciale, basterà sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30. In alternativa, con Mediaset Infinity, si può seguire anche la diretta streaming mentre su WittyTv, al termine della diretta televisiva, sarà disponibile la puntata in qualsiasi momento.