Oggi 22 settembre va in onda la seconda e ultima puntata dello speciale di Temptation Island 2025

Dopo aver scoperto cos’è accaduto durante l’estate, ormai finita, per Rosario e Lucia, Sarah e Valerio, e Denise e Marco, lo speciale di Temptation Island 2025 torna in onda questa sera, 22 settembre 2025, con la seconda e ultima puntata. Sarà quindi la volta di scoprire cos’è accaduto alle altre coppie dell’ultima edizione, tra finali lieti e brutte sorprese. A raccontarsi nel corso della puntata saranno, dunque, Valentina e Antonio, che abbiamo lasciato felici e innamorati. I due, infatti, stanno per convolare a nozze, e oggi aggiorneranno il pubblico di Temptation sui preparativi del lieto evento.

Ma sapremo anche cos’è accaduto tra Maria Concetta e Angelo, la cui storia si è chiusa bruscamente alla fine di Temptation Island. Lei non ha perdonato il comportamento da lui avuto all’interno del villaggio e, successivamente, lo ha accusato di aver avuto delle scappatelle, cosa che, stando alle anticipazioni, confermerà anche nella puntata di questa sera.

Speciale Temptation Island 2025, anticipazioni 22 settembre e come seguire la puntata in streaming

Sarà poi la volta di scoprire le novità sulla relazione tra Sonia M e Alessio, che dopo parecchie peripezie e falò di confronto mancati sono poi tornati insieme. Stando alle anticipazioni dello speciale di Temptation Island 2025 di questa sera, i due stanno ancora insieme ma hanno deciso di lasciare l’ordine degli avvocati. E non è tutto: pare sia nell’aria anche una proposta di matrimonio!

E poi i riflettori si riaccenderanno sulla coppia più discussa delle ultime settimane: Sonia B e Simone. I due hanno lasciato insieme Temptation Island dopo la scoperta della gravidanza: Sonia è infatti incinta di Simone, ma le cose sembra abbiano preso una piega inaspettata e non positiva. Nel corso della nuova puntata, la ragazza farà un annuncio bomba, mettendo la parola fine alla sua relazione con futuro papà di suo figlio (di cui scopriremo anche il sesso). Ricordiamo che lo speciale di Temptation Island 2025 va in onda questa sera, 22 settembre, su Canale 5 a partire dalle 21.30, ma sarà possibile anche vederlo in streaming su Mediaset Infinity. Tutte le puntate e i video saranno poi disponibili su Witty TV.

