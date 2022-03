Spectre/ Su Rete 4 Daniel Craig è James Bond

Spectre, film di Italia 1 diretto Sam Mendes

Spectre andrà in onda oggi, sabato 12 marzo, dalle ore 21.20 su Rete 4. Il film è stato girato nel 2015 da Sam Mendes, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico. Debutta come regista nel 1999 con American Beauty, grazie al quale ha vinto il Premio Oscar come miglior regista. Seguono altri successi come Era mio padre, Revolutionary Road, American Life, Skyfall, 1917 e Empire of Light. Spectre è il secondo film, dopo Skyfall, della saga 007 diretto da Mendes. Spectre è il ventiquattresimo film della serie di 007 prodotta dalla EON Productions.

Il soggetto è di Ian Fleming per quanto riguarda i personaggi, mentre John Logan, Neal Purvis e Robert Wade si sono occupati della storia; la sceneggiatura è di John Logan, Neal Purvis e Robert Wade, Jez Butterworth. I produttori sono Barbara Broccoli e Michael G. Wilson; la fotografia è curata da Hoyte van Hoytema; gli effetti speciali da Chris Corbould e le musiche da Thomas Newman. Per la quarta volta, l’agente segreto James Bond è interpretato da Daniel Craig.

Spectre, la trama del film: James Bond a Città del Messico

In Spectre, vediamo James Bond andare a Città del Messico per uccidere il criminale Marco Sciarra, che sta pianificando un attentato. L’agente è stato avvisato dell’attacco da un messaggio postumo della precedente M. Arrivato a Città del Messico, Bond riesce a impossessarsi dell’anello di Sciarra e a tornare a Londra, dove incontra il nuovo M, che lo sospende poiché ha agito senza autorizzazione. Il nuovo M ha in mente di cancellare il programma 00 e di unire i servizi segreti di tutto il mondo. Nel frattempo Bond, sempre grazie alle ultime volontà dell’ex M, vola a Roma per partecipare al funerale di Sciarra. Qui conosce la vedova Lucia e, dopo averla sedotta, si infiltra nell’organizzazione Spectre, di cui faceva parte il defunto marito. Viene però scoperto dal capo di questa, Franz Oberhauser. Bond deve fuggire ma scopre che i malavitosi sono coinvolti in diversi traffici e sono i responsabili di alcuni attentati. L’obiettivo dell’agente è incastrare Oberhauser. Come andrà a finire?

