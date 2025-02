Speed Racer, film su Italia 1 delle sorelle Wachowsky

Domenica 2 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, il film d’azione intitolato Speed Racer. Questa pellicola è stata prodotta nel 2008 ed è diretta da Lana e Lilly Wachowski, diventate famose a livello internazionale per avere girato tutta la saga di Matrix.

Si tratta dell’adattamento per il grande schermo della serie animata nipponica “Superauto Mach 5”, ambientata negli anni ’60 e il cui protagonista è un pilota con la sua auto da corsa Mach 5.

Nei panni del protagonista del film Speed Racer, l’attore statunitense Emile Hirsch, noto per la sua interpretazione in Into the Wild – Nelle terre selvagge di Sean Penn e C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino.

Al suo fianco alcuni volti noti di Hollywood, tra cui: Christina Ricci, celebre per il ruolo di Mercoledì nella serie cinematografica de La famiglia Addams; Susan Sarandon, vincitrice del Premio Oscar per Dead Man Walking – Condannato a morte; infine John Goodman, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione alla sitcom Pappa e Ciccia e al cult Il Grande Lebowsky.

La trama del film Speed Racer: un talentuoso pilota vuole gareggiare onestamente in un mondo corrotto

Speed Racer è ambientato nel 2085 e vede come protagonista un giovane ragazzo, che si chiama appunto Speed Racer, che sogna di diventare un grande campione di corse automobilistiche.

I suoi genitori, con l’aiuto di suo fratello minore Spritle, gestiscono un’officina, ed è proprio così che il ragazzo ha potuto avvicinarsi a questo mondo, ammirando da vicino i vari modelli di auto da corsa che venivano consegnati per essere riparati.

Il suo più grande eroe era suo fratello Rex, un pilota di corse diventato famoso per le sue scorrettezze che gli avevano permesso di vincere numerose gare, ma anche di trovare la morte in pista.

Speed decide così di intraprendere lo stesso percorso del fratello con l’auto progettata da suo padre, una Mach 5A, cercando però di gareggiare sempre in modo onesto.

Un giorno il giovane viene avvicinato dal responsabile della scuderia Royalton Industries, ma Racer, conoscendo bene la filosofia di questa azienda, rifiuta l’offerta.

Purtroppo ben presto il protagonista si accorgerà che il mondo delle gare automobilistiche è molto diverso da quello che aveva immaginato, guidato da corruzione e vittorie programmate a tavolino.

Per combattere questa situazione, il giovane si unisce a due altri piloti, Racer X e Taejo Togokhan, con l’obiettivo di gareggiare nella “Casa Cristo” senza imbrogli.

Arriva così il giorno della gara, Racer è pronto a sfidare gli altri piloti supportato dalla sua famiglia, e riesce a vincere nonostante non faccia parte di una grande scuderia. Tornato a casa, il ragazzo riceve uno dei riconoscimenti più ambiti: la convocazione ufficiale per il Gran Premio.