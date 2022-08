Speed Racer/ Su Italia 1 il film delle sorelle Wachowsky

Speed Racer va in onda su Italia 1 oggi, domenica 7 agosto, dalle 14:15. Si tratta di un film d’azione del 2008 con la regia delle sorelle Lana e Lilly Wachowsky, che nel 1999, come fratelli Wachowsky, avevano firmato la regia del celebre Matrix. Il film è ispirato alla serie animata giapponese Superauto Mach 5, in voga negli anni Sessanta. Prodotto dalla Warner Bros, Speed Racer vede la sua colonna sonora firmata da Michael Giacchino, autore di musiche per videogames, come quelle tratte dal film Jurassic Park di Steven Spielberg.

L’autore, considerato il capostipite di questo genere musicale, ha collaborato tra gli altri con J.J. Abrams e con Marvel Studios. Gli interpreti principali del film sono Emile Hirsch, Christina Ricci e Mattew Fox, oltre a John Goodman e Susan Sarandon, nei ruoli dei genitori di Speed Racer. Nel film recitano anche degli animali.

Speed Racer, la trama del film

In un remoto futuro, Speed Racer (Emile Hirsch) è un giovane appassionato di corse d’auto, passione che ha ereditato dai genitori, entrambi gestori di una piccola officina per auto da corsa, dove lavora anche Trixie (Christina Ricci) la fidanzata del protagonista. Il fratello maggiore di Speed Racer è morto in un incidente automobilistico durante una gara molto pericolosa, mentre guidava l’auto costruita dal padre; Speed Racer diventa famoso nel mondo delle corse, guidando proprio la stessa auto. Il protagonista rifiuta per correttezza una grande offerta poco trasparente, ma presto dovrà fare i conti con il fatto che nel mondo delle corse regna la corruzione: non arrendendosi all’evidenza, Speed Racer decide di gareggiare e vincere seguendo i suoi onesti principi, sostenuto anche dalla sua famiglia. Tra gare e colpi di scena, riuscirà Speed Racer a baciare vittorioso la sua Trixie sul Podio?

Il ritorno di Superauto Mach 5

Il film Speed Racer riporta sul grande schermo la serie animata Superauto Mach 5, ma non ottiene il successo sperato, infatti la pellicola non ottiene un grande riconoscimento dalla critica e dal pubblico e anche il cast riceve segnalazioni negative per l’impiego di animali sul set, in particolafre una coppia di scimpanzè che ha preso parte alle riprese. Nonostante questo, gli appassionati di auto da corsa potranno ammirare molti modelli interessanti, tra cui l’italiana F&M Antas, apprezzando così la pellicola.

Chi è Emile Hirsch?

Emile Hirsch, doppiatore e cantante statunitense, è conosciuto in Italia per la sua partecipazione a E.R. Medici in prima linea e Sabrina-Vita da Strega, ma soprattutto per aver interpretato il mitico ruolo di Cristopher McCandless, Alexander Supertramp, in Into The Wild; nella sua carriera ha recitato al fianco di attrici del calibro di Penelope Cruz, mentre nella vita privata è noto per la sua sregolatezza. Christina Ricci è la famosissima Mercoledì Addams e Kat, l’amica del fantasma Casper, che crescendo ha recitato al fianco di Johnny Depp per Tim Burton ne Il Mistero di Sleepy Hollow, divenendo poi anche attrice di teatro.

Il video del trailer di Speed Racer













