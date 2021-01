Speed/ Video, su Rete 4 il film con Keanu Reeves (oggi, 31 gennaio)

Speed va in onda su Rete 4 oggi, domenica 31 gennaio, alle ore 21.25. Si tratta di un film thriller del 1994, capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso seguendo le vicende di un autobus in corsa e dei suoi passeggeri, minacciato di saltare in aria da un criminale senza scrupoli in cambio di un riscatto. Il cast è composto da Keanu Reeves che interpreta il coraggioso protagonista, l’agente Jack Traven, Dennis Hopper nei panni del terrorista Howard Payne, Sandra Bullock che interpreta la coraggiosa Annie Porter, Joe Morton (Capitan Mcmahon), Jeff Daniels (l’agente Harry Temple), Alan Ruck (Stephens) e ancora Glenn Plummer, Beth Grant, Daniel Villareal, Margaret Medina, Natsuko Ohama, Carlos Carrasco, Hawthorne James, David Kriegel, Richard Lineback. Il film è stato diretto dal regista Jan de Bont.

Speed, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Speed. Jack Traven e Harry Temple sono due agenti della squadra speciale anticrimine, SWAT, operano nella città Los Angeles e sono impegnati a salvare delle persone che rischiano di saltare in aria per un ordigno piazzato da un terrorista nell’ascensore di un palazzo, con l’intendo di chiedere un riscatto. La bomba viene disinnescata, il piano criminale fallisce e viene identificato l’attentatore: un tale Howard Payne.

I due agenti si precipitano, quindi, all’inseguimento ma lo credono morto poco dopo nell’esplosione di un’altra bomba che lo stesso criminale fa saltare in aria. Pochi giorni dopo, infatti, Howard Payne ricompare e pianifica un altro attentato rivolto a colpire un autobus in corsa, ne rimane vittima l’autista del mezzo.

È solo l’inizio di una ancora più diabolica trovata del criminale che, sempre allo scopo di ottenere in riscatto un’ingente somma di denaro, minaccia di far saltare in aria un altro autobus, questa volta pieno di passeggeri. Il terrorista, informa delle sue intenzioni contattando direttamente l’agente Jack Traven, al quale riferisce di aver piazzato una bomba che si innescherà automaticamente non appena il mezzo raggiungerà le 50 miglia orarie ed esploderà se questo assumerà una velocità inferiore.

L’agente parte per l’azione, riesce coraggiosamente a salire sull’autobus in corsa e scopre che è già partito l’innesco della bomba. La situazione si fa concitata e si complica anche per un incidente causato da un piccolo criminale, presente sull’autobus, che crede di essere inseguito. Questi, infatti, dà inizio ad una sparatoria che ferisce per errore l’autista. Incredibilmente è una donna, tra i passeggeri del mezzo, che prende il posto dell’autista, Annie Porter. Riuscirà Jack a mettere in salvo tutti i passeggeri?

Video, il trailer del film “Speed”





