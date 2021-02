Speranza Capasso e Alberto Maritato/ “Il matrimonio? Una prova per far capire…”

Speranza Capasso e Alberto Maritato sono stati tra i protagonisti più discussi di Temptation Island. Dopo essersi lasciati, i due fidanzati sono riusciti a ritrovarsi ed ora sono pronti per sposarsi. Alberto ha sorpreso la fidanzata con una proposta di matrimonio da sogno che ha lasciato senza parole Speranza. Una proposta che Alberto ha deciso di fare dopo aver ottenuto il perdono della fidanzata. “Questa proposta voleva essere la prova delle mie intenzioni per farle capire che è tutta la mia vita. Il nostro amore, oggi, è fortissimo”, spiega Alberto a Uomini e Donne Magazine.

Una proposta che, inizialmente, ha immobilizzata Speranza che, ora, è pronta a coronare il suo sogno d’amore dopo aver visto nello sguardo del fidanzato “gli stessi occhi della persona che avevo di fianco a me all’inizio”. Alberto, invece, dopo uno smarrimento, ha capito cosa vuole davvero dalla vita. “Sono tornato in me. […] Ho fatto di tutto per provare a riconquistarla e, nel farlo, sono tornato finalmente a vivere”, ammette.

SPERANZA CAPASSO E ALBERTO MARITATO: MATRIMONIO A LUGLIO O NEL 2022

Felice, sereni, innamorati e molto uniti, Speranza Capasso e Alberto Maritato non vedono l’ora di sposarsi. Speranza spera di poterlo fare già a luglio, ma qualora la pandemia non dovesse permettere i festeggiamenti, è pronta ad aspettare. La data, così, potrebbe slittare al 30 maggio 2022 quando la coppia festeggerà i 18 anni di fidanzamento. In attesa di capire quando sarà possibile convolare a nozze, Speranza si gode il suo amore ritrovato con Alberto lanciando una frecciatina alla tentatrice Nunzia. “La gente ha sempre giudicato e sono consapevole che molti non sono dalla nostra parte. Io accetto e rispetto le critiche, ma la vita è la mia e che l’importante è che io sia felice. Su Nunzia non ho nulla da dire, ma non credo alla sua solidarietà femminile”, spiega. “Chiunque dica che tra me e Nunzia ci sia stato qualsiasi contatto dopo il programma, mente. Io sono qui, aperto a qualsiasi confronto”, aggiunge Alberto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA