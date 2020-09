Speranza Capasso e Alberto Maritato, Temptation Island/ La paura della donna: “Non voglio perderlo”

Chi sono Speranza Capasso e Alberto Maritato?

Speranza Capasso e Alberto Maritato stanno insieme da tanto tempo. La loro è a tutti gli effetti la coppia più longeva di Temptation Island 2020: si sono conosciuti 16 anni fa e non si sono mai più divisi. I due tra l’altro convivono da qualche tempo a Brusciano, in provincia di Napoli, ma questo non vuol dire che la loro relazione non presenti delle ombre. “Ho paura di perderlo”, dice lei nella clip di presentazione, “io di Alberto non mi fido perchè in passato mi ha raccontato delle bugie. Però il sentimento me l’ha sempre fatto giustificare“. Il legame fra loro è comunque forte, tanto che in passato sono stati testimoni di nozze del fratello di lei. “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei”, dice Alberto nel video, “la domanda che mi faccio è: Speranza è quella giusta?”. In base alle anticipazioni rivelate da Alessia Marcuzzi a Verissimo, sappiamo che una delle coppie in gara finirà al falò di confronto già nella prima puntata. Si tratta forse della loro? Il dubbio c’è, visto che Speranza parla di alcuni errori che il fidanzato ha commesso nel passato e che non è ancora riuscita a perdonargli.

Speranza Capasso e Alberto Maritato, un folle amore

Prima che Speranza Capasso e Alberto Maritato inizino il loro percorso a Temptation Island 2020, abbiamo la possibilità di conoscerli meglio. Sono quasi coetanei: lui ha 32 anni e lei 33. Anche se originaria di Avellino, ad un certo punto Speranza ha deciso di seguire il suo cuore e si è trasferita a Brusciano con il fidanzato. Quest’ultimo invece è di Marigliano, in provincia di Napoli, e i suoi genitori sono proprietari di una macelleria. Il mondo della ristorazione è entrato quindi presto nella sua vita e Alberto ha scoperto di essere un appassionato di cucina, tanto da decidere di diventare chef e aprire dei locali. In tutto tre, per adesso. Non sappiamo invece che lavoro faccia lei, ma una cosa è certa. Speranza è sicura di provare un folle amore per il suo fidanzato, ma non è così certa che il sentimento che prova lui sia identico al suo. Ha sempre paura infatti che Alberto possa in qualche modo ferirla. Del resto è già successo in passato e il suo timore è che possa farlo ancora una volta.



