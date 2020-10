Speranza e Alberto/ Nunzia tra loro, come è finito il falò? Un mese dopo… (Temptation Island)

Speranza e Alberto a Temptation Island, come finirà il falò di confronto?

Speranza e Alberto formano una delle coppie più discusse di Temptation Island 2020 e le cose non sono cambiate con la puntata di mercoledì scorso. I due hanno vissuto il loro percorso fino alla fine ma mentre per Alberto non c’era mai un video da guardare, per Speranza le cose sono state un po’ più complicate. La bella fidanzata, dopo sedici anni d’amore o sedicente tale, ha dovuto fare la spola tra la sua camera e il falò (con tanto di sorprese e stravolgimenti) o il pinnettu dove il suo fidanzato di continuo le regalava delle chicche di cui, sicuramente, lei avrebbe fatto a meno. Fatto sta che le insicurezze che lui aveva sul loro rapporto sono venute tutte a galla confermando, almeno secondo il pubblico, il fatto che i due hanno continuato la loro relazione solo perché avevano paura di dirsi addio forse solo per abitudine. Lui ha avuto le sue conferme quindi? L’unica cosa certa al momento è che Speranza ha davvero visto troppo per tornare sui suoi passi e lasciare il villaggio con lui da fidanzata ma la verità la scopriremo solo nella puntata di questa sera.

Speranza e Alberto un mese dopo, sono ancora fidanzati?

Nella puntata di mercoledì scorso di Temptation Island 2020, Speranza ha visto le immagini in arrivo dall’altra parte del villaggio dove Alberto, dopo un avvicinamento davvero hot alla single Nunzia, ha deciso di sfogare i suoi istinti chiedendo il weekend da sogno con lei tra cene in barca e una lunga notte passata a baciarsi. Come se questo non bastasse, alla fine Alberto ha salutato la sua Nunzia che ha rivelato di avere voglia di viverlo fuori dal villaggio senza i limiti di questa esperienza. Alla fine però Speranza e Alberto si sono ritrovati al falò di confronto dove lei ha ammesso di amarlo ancora senza limiti ma di aver visto in questi giorni un mostro perché una relazione perfetta non esiste fuori dal programma. Lui, invece, è convinto che felice così come è stato non lo era da tempo e che se ha fatto tutto questo è solo per il loro rapporto. Come finirà adesso? Speranza avrà il coraggio di chiudere diventando l’eroina dei social? Dopo il falò sapremo anche come è cambiato il loro rapporto visto che la trasmissione manderà in onda le interviste ad un mese dalla fine delle riprese.



