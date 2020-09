Speranza e Alberto, Temptation Island/ Confessione choc:”È proprio l’antidonna per me”

Speranza Capasso e Alberto Maritato formano una delle coppie più discusse di Temptation Island 2020. La nuova edizione firmata da Alessia Marcuzzi ha raccolto un importante successo proprio grazie a coppie come questa. Speranza e Alberto sono finiti subito nel mirino del pubblico da casa perché dopo 16 anni insieme non sono ancora riusciti a segnare la loro storia d’amore con la svolta definitiva. Il loro ingresso è stato subito segnato da una rivelazione in arrivo e tutto perché in passato Alberto spesso ha sbagliato nei confronti della sua fidanzata ma lei è rimasta sempre nel dubbio fino al suo primo Pinnettu. Con accanto le sue compagne di viaggio, Speranza ha sentito Alberto ammettere di aver sbagliato spesso con lei ma in passato. Come se questo non bastasse, ha confermato anche agli altri ragazzi di non amare la sua fidanzata e che il loro rapporto ormai va avanti per inerzia.

Speranza Capasso e Alberto Maritato, fuoco e fiamme stasera

La seconda puntata di Temptation Island 2020 promette fuoco e fiamme per Speranza e Alberto visto che la ragazza al falò ha visto una serie di video che non hanno fatto altro che peggiorare le cose. Il suo fidanzato parlando con una single le ha confidato di poter finalmente respirare da quando si trova solo nel villaggio visto che può fare cosa che gli mancavano da tempo. Alla domanda ‘la tua fidanzata ti manca?’ la sua risposta è stata no. Poco più tardi, in un altro video, il napoletano parlando con i suoi compagni di avventura ha confermato che non prova niente per Speranza, pensa di non essere innamorato perché dopo averle provate tutto per tenere insieme questo rapporto, forse significa che il problema è proprio lo stesso rapporto che si trascina dietro da tutti questi anni. Speranza ha ascoltato in religioso silenzio, ogni tanto ha spalancato la bocca e ha etichettato il suo fidanzato ma senza mai essere sopra le righe. Forse anche lei sa bene che la situazione è questa e dovrà andare in fondo per capire cosa la attende?

Video, le anticipazioni della seconda puntata





