Speranza e Alberto, Temptation Island/ Lui avvinghiato alla single Nunzia, lei: “Che schifo!”

SPERANZA E ALBERTO SI LASCIANO A TEMPTATION ISLAND 2020? REAZIONE SCONVOLGENTE…

Speranza e Alberto a rischio rottura nella nuova puntata di Temptation Island 2020? Alessia Marcuzzi tornerà a tenere le redini del reality sui sentimenti in versione autunnale e questa volta sarà chiamata a mostrare un video molto complicato alla bella Speranza che, seduta accanto alle amiche, dovrà fare i conti con immagini hot che vedono come protagonista proprio il suo Alberto. Cosa ne sarà della coppia adesso? Alcuni video spoiler pubblicati sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione mostrano proprio Speranza al falò con in mano il portatile con il video che mostra Alberto in esterna con la single Nunzia in quella che sembra una bella piscina intima e al coperto. I due sono molto vicini, lei è avvinghiata e lui, si baciano (non sulla bocca ma quasi) e a quel punto Speranza non può far altro che dimostrare tutto la sua delusione al grido di ‘che schifo’.

SPERANZA CHIEDE IL FALO’ DI CONFRONTO DOPO L’ESTERNA DI ALBERTO?

Come se il piccolo spoiler video della nuova puntata di Temptation Island 2020 non bastasse, la didascalia che accompagna il video rivela anche che la reazione di Speranza sarà davvero inaspettata e questo lascia pensare che per lei, dopo tutto quello che è successo in queste settimane, sia arrivato il momento di chiedere subito un confronto con il fidanzato o, ancora peggio, lasciare il villaggio senza nemmeno guardarlo negli occhi e affrontarlo. Non è la prima volta che Speranza torna dal falò senza parole e un po’ delusa dal comportamento del suo fidanzato ma questa volta le cose potrebbero essere peggiori. Chi segue il programma sa bene che Alberto e Speranza sono arrivati a Temptation Island dopo sedici anni di fidanzamento e con una decisione da prendere ovvero quella di lasciarsi o andare avanti e sposarsi. I due fidanzati napoletani con i loro 16 anni di fidanzamento sono la coppia più longeva di tutte le edizioni di Temptation Island. I due fidanzati napoletani avevano idee diverse anche sulla partecipazione al programma e se da una parte Alberto ha molto insistito per capire davvero se Speranza è la donna della sua vita, quest’ultima aveva paura di perderlo partecipando al reality. Alla fine forse aveva ragione anche se in molti nelle sue reazioni, almeno fino ad oggi, non ci hanno visto molta passione, forse in cuor suo sapeva già che tutto era finito da tempo tra loro?



