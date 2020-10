Speranza e Alberto, Temptation Island/ Lui in barca con Nunzia tra coccole e baci, e lei…

WEEKEND CON NUNZIA PER ALBERTO, E SPERANZA?

Speranza e Alberto formano la coppia più travagliata di questa edizione di Temptation Island 2020 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. I due continuano a rimanere nel programma e andare avanti con il loro viaggio nei sentimenti ma in molti si chiedono come sia possibile che la bella morettina non trovi il coraggio di dire basta e chiudere qua questo gioco al massacro. In parte la verità è venuta a galla proprio in un momento di scoraggiamento in cui è toccato ad Alessia Marcuzzi consolarla spingendola a credere di più in sè stessa ed amarsi al di sopra di quello che lei prova per il suo compagno e fidanzato ormai da troppi anni. Lei stessa in lacrime ha ammesso di non essersi mai sentita abbastanza, di essere convinta di non poter fare a meno di lui o di essere troppo brutta per andare avanti e rifarsi una vita, ma la conduttrice ha cercato di spronarla a pensare positivo e rimboccarsi le maniche per amarsi un po’, ma questo collimerà con la fine di questo lungo percorso all’interno del programma.

SPERANZA E ALBERTO ALLA RESA DEI CONTI A TEMPTATION ISLAND?

Mentre lei sta continuando a lavorare su di sè magari per trovare la forza di lasciare il suo fidanzato quando se lo troverà davanti, Alberto fa il bello e il cattivo tempo nel suo villaggio vivendo quella che possiamo definire una storia parallela con la single Nunzia. Dopo le settimane passate a conoscersi avvinghiati anche in piscina, nella puntata in onda questa sera sarà proprio lui a chiedere alla produzione di fare il famoso weekend di passione con lei in barca con tanto di telecamere ad infrarossi pronti a beccarli ad ogni ora del giorno e della notte.

Il promo della nuova puntata di Temptation Island mostrano Speranza di nuovo nel pinnettu pronta a vedere le prime scene in arrivo da questa uscita di due giorni in cui i due si godranno il mare, le cene in barca e poi anche la loro notte insieme, cosa succederà tra il fidanzato e la single e fino a dove si spingerà Alberto pur sapendo che dall’altra parte c’è Speranza? Inutile dire che i fan sono convinti che il loro ultimo falò ci regalerà un addio ma mai dire mai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA