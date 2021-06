Speranza/ “Entro fine estate una dose di vaccino a tutti, libertà? Serve attenzione”

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha rilasciato una serie di dichiarazioni poco fa, a margine di una iniziativa in quel di Prato in visita all’ospedale di Santo Stefano e all’hub vaccinale presso Creaf: “Oggi è un giorno bello – ha dichiarato l’esponente grillino, così come si legge sulle pagine di SkyTg24.it – perché tutto il nostro Paese da oggi è in area bianca e possiamo permetterci qualche libertà in più, ma dobbiamo continuare sulla strada della prudenza e della cautela perché la battaglia non è ancora vinta, il virus circola ancora in maniera significativa, siamo molto attenti con le varianti e a quello che sta accadendo in altri paesi in Europa e nel mondo, quindi è giusto continuare con questo percorso di gradualità facendo un passo alla volta ma con grandissima attenzione”.

E sempre da oggi in Italia decade l’obbligo delle mascherine all’aperto, ma Speranza sottolinea: “Restano un elemento fondamentale della nostra strategia. Sono e restano uno strumento essenziale per combattere contro il Covid”. A proposito dell’immunità di gregge: “C’è un dibattito non semplice. Noi abbiamo invece un obiettivo molto netto e chiaro: offrire entro la fine dell’estate a tutti gli italiani che lo vorranno una prima dose di vaccino. Questo è il nostro obiettivo concreto e ci sono le condizioni per portarlo a termine”. Obiettivo non semplice per via del fatto che le regioni più virtuose, a cominciare dalla Lombardia, stanno lamentando una diminuzione di dosi in arrivo: “Il commissario Figliuolo ha offerto i numeri in maniera molto puntuale. Sono numeri che ci consentono di continuare questa campagna e di provare ad arrivare, come era previsto nel mese di settembre, al risultato che tutti aspettiamo: offrire una dose di vaccino a tutti gli italiani che la chiedono. Questo è il nostro obiettivo”.

MINISTRO SPERANZA: “LE VACCINAZIONI PROSEGUONO POSITIVAMENTE”

Poi ha proseguito, sempre sulle vaccinazioni: “I numeri delle vaccinazioni stanno proseguendo in maniera molto positiva. Giovedì e venerdì siamo arrivati a 590mila somministrazioni e nel weekend siamo rimasti con dati molto molto alti. Dobbiamo insistere perché il messaggio è molto chiaro: il vaccino è e resta l’arma essenziale per chiudere questa stagione”. Sul vaccino ai senza-tetto: “Noi siamo per vaccinare ogni persona che ne fa richiesta. Ogni persona che è sul suolo nazionale può potenzialmente contrarre il virus e trasmetterlo. Lavoriamo per portare il vaccino più in profondità possibile nella nostra rete nazionale”. Infine, sul green pass: “A questa mattina 13 milioni e 700.000 persone hanno già scaricato il ‘green pass’ ed io penso che questo sia già un fatto molto positivo, perché segnala che c’è una grande attenzione e questo meccanismo che abbiamo costruito anche a livello europeo sta funzionando. E’ chiaro – ha aggiunto a chi gli chiedeva se gli effetti della variante Delta cambieranno le modalità di accesso al passaporto – che tutte le altre valutazioni verranno fatte passo dopo passo”.

