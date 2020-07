Speranza, nuova ordinanza/ “Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel primo pomeriggio di oggi 24 luglio ha fatto sapere attraverso la sua pagina Facebook di aver firmato una nuova ordinanza: “Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria”, spiega. Il ministro ha proseguito: “Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen”. Speranza ha voluto ricordare come non sia ancora arrivato il momento di abbassare la guardia: “Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione”, ha precisato. Le sue dichiarazioni arrivano dopo un incontro avuto con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell’ambito della verifica puntuale e costante del quadro epidemiologico a livello internazionale. Sono in tanti, come rammenta un articolo odierno di TgCom24, coloro che in questi giorni – soprattutto badanti – stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina.

SPERANZA, NUOVA ORDINANZA PER EMERGENZA CORONAVIRUS

La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza nella giornata di oggi, arriva non solo per via del massiccio rientro in questi giorni di molti abitanti provenienti dai due paesi citati ma anche per la situazione preoccupante nei Balcani per via dell’emergenza Coronavirus. Una situazione comunque preoccupante, soprattutto in Romania, dove nelle ultime ore è stato raggiunto un nuovo picco di contagi giornalieri da Coronavirus. Si parla di nuovi 1112 casi, per un totale di 41.275 casi positivi. Drammatica anche la situazione sul piano delle vittime salite a 2.126 dopo i 25 nuovi decessi avvenuti in queste ore. Le nuove disposizioni vanno ad aggiungersi a quelle prese nei giorni scorsi con il blocco di altri Paesi tra cui: Armenia; Bahrein; Bangladesh; Brasile; Bosnia Erzegovina; Cile; Macedonia; Moldavia; Oman; Panama; Perù; Kuwait; Repubblica Domenicana.



