Speranza/ “Seconda ondata? Noi pronti, 20 mld per la Sanità, sugli assembramenti…”

Torna allo scoperto il ministro della salute Roberto Speranza, uno degli attori protagonisti di questo periodo di emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. Intervistato quest’oggi, giovedì 22 luglio, da Radio24 durante il programma “24 Mattino”, l’esponente dell’esecutivo ha parlato della possibile seconda ondata di covid-19 prevista da molti esperti per il prossimo autunno: “Questi mesi difficili, in cui i cittadini hanno imparato a combattere il coronavirus, ci hanno insegnato tante cose. E tra queste, quella di essere molto determinati. Possiamo provare a contenere la seconda ondata se sapremo essere veloci e determinati nell’isolare i casi, individuare i focolai e contenerli immediatamente”. Speranza spiega che non esistono “certezze” sui mesi di settembre e ottobre, “Non è certa – aggiunge – ma dobbiamo considerarla come possibile. E quindi dobbiamo tenerci pronti”. L’ex Pd è convinto comunque che l’Italia di oggi “è più forte di quanto lo fosse i primi di febbraio. In primo luogo perché conosce meglio l’avversario con cui si confronta. Abbiamo acquisito conoscenze sul campo”.

SPERANZA: “SANITA’ VA BENE IL RECOVERY FUND MA ANCHE IL MES”

Speranza è tornato a parlare anche del grande piano di rilancio della Sanità, un programma da 20 miliardi di euro decisamente ambizioso: “Sto lavorando ad grande piano su alcuni assi fondamentali – spiega – serve una cifra dai 20 miliardi in su se vogliamo fare un’azione vera e reale di cambiamento copernicano sul nostro sistema sanitario nazionale”. Si investirà sulla “sanità digitale, tema sul quale l’Italia è in ritardo”, ma anche su quella del territorio, sui presidi ospedalieri. “C’è poi il tema enorme – ha proseguito il ministro – che riguarda la nostra capacità come paese di attrarre gli straordinari investimenti che si fanno a livello globale sull’industria farmaceutica, e c’è anche un grande tema tra sanità e ambiente”. Speranza ha quindi ribadito l’interesse verso il Mes, ma anche il Recovery Fund e “le risorse prese con le nostre aste ordinarie”. Infine, sui tanto temuti assembramenti: “Nei luoghi chiusi il pericolo di contagio è sempre maggiore, tant’è che l’obbligo di mascherine vige nel nostro Paese nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Dopo di che, anche all’aperto bisogna evitare assembramenti: gli assembramenti – ha concluso – sono ancora vietati nel nostro Paese anche all’aperto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA