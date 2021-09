Speranza: “Terza dose da settembre per fragili”/ “Poi over 80 e personale sanitario”

La terza dose di vaccino anti-Covid si farà. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa a conclusione dei lavori del G20 Salute in programma a Roma. Il titolare della Sanità ha spiegato che si partirà già da settembre con i pazienti fragili “come gli oncologici o i trapiantati”.

Corridoi turistici, cosa sono?/ Garavaglia: "Ok Speranza per viaggi verso Maldive e…"

Speranza ha ribadito che su questo punto è già arrivato il via libera di Ema e Ecdc e già nei prossimi giorni in Italia partiranno queste prime terze dosi: “Poi analizzeremo per proseguire con gli over 80 e residenti Rsa e personale sanitario, che son le prime categorie che hanno ricevuto il vaccino e da quale si partirà”.

RICCIARDI: "OBBLIGO VACCINALE SE GREEN PASS NON BASTA"/ "Carta verde sui trasporti"

SPERANZA: “TUTTI UNITI CONTRO IL COVID”

“Se abbiamo passato in Italia un agosto con restrizioni molto limitate ciò è avvenuto grazie ai vaccini. Quindi il mio messaggio è molto netto: il vaccino è la chiave per aprire la porta di una stagione diversa e quindi bisogna continuare a vaccinarsi”, ha aggiunto Roberto Speranza nel corso del suo intervenuto, ribadendo ancora una volta l’importanza della campagna.

Una battuta anche sui lavori del G20 Salute, è infatti arrivato il via libera all’unanimità al patto: “Quella contro il coronavirus è una battaglia che vogliamo vincere tutti insieme: spero arrivi il messaggio fortissimo di un globo unito che vuole rilanciarsi – ha spiegato Speranza – Il patto di Roma è un documento firmato da tutti i Paesi che si sono impegnati per rafforzare i servizi sanitari nazionali”.

Giorgetti/ "Reddito di cittadinanza va trasformato in lavoro di cittadinanza"





© RIPRODUZIONE RISERVATA