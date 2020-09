Speranza “Vaccino covid entro 2020”/ “Sarà gratuito, prime dosi a sanitari e anziani”

Il vaccino contro il coronavirus arriverà entro la fine dell’anno, e sarà gratuito. Ad annunciarlo è stato il ministro della salute Roberto Speranza, parlando stamane con il Corriere della Sera. Stando a quanto annunciato dallo stesso, le prime dose, indicativamente due/tre milioni, saranno distribuite entro la fine dell’anno, e inizialmente sarà disponibile per gli operatori sanitari nonché gli anziani con patologie, quindi le categorie più a rischio. Speranza ha commentato i numeri dell’infezione, che nell’ultimo mese sono cresciuti in maniera costante, ma un nuovo lockdown è da escludere, affermando che “questo governo non vuole fermare di nuovo il Paese: anziché chiudere tutto, noi riapriamo le scuole”. Ma guai a sottovalutare questo virus, che come dimostrano i numeri, è ancora tra di noi: “Non ho mai abbassato la guardia. L’autunno non sarà facile e ritengo vada gestito con la massima cautela. Ma vedo la luce in fondo al tunnel, il traguardo non sembra così lontano. Il contratto con AstraZeneca prevede le prime dosi del vaccino entro fine anno”.

SPERANZA: “VACCINO SARA’ GRATIS, NEGAZIONISTI? FOLLIA”

Si è parlato ovviamente anche della riaperture delle scuole, che in Alto Adige scatterà domani, 7 settembre, ma che nella maggior parte delle regioni d’Italia avverrà il 14 di settembre: “Siamo l’unico Paese che darà una mascherina chirurgica ogni giorno“. Si tratta di undici milioni di mascherine che verranno distribuite in maniera gratuita ad ogni alunno “dai figli di benestanti a quelli di disoccupati. Una cosa bella, una dimostrazione di equità. La ripartenza è una sfida di tutta la comunità insieme, quindi basta far campagna elettorale sulla scuola, è pura follia”. E a proposito di mascherine, come non citare il caso dei negazionisti, scesi in piazza ieri a Roma: “Con oltre 35mila morti in questo Paese – il commento del ministro – le immagini di Roma mi fanno rabbrividire, le trovo inaccettabili”. Infine, sulla tenuta del governo dopo le elezioni del weekend 20-21 settembre: “Non è un voto sul governo e di sicuro Conte non sta facendo campagna elettorale. Mi auguro che gli elettori siano migliori di noi e facciano nelle urne ciò che noi non siamo riusciti a fare prima”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA