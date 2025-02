Nel corso di un evento che si è tenuto nella giornata di oggi a Roma nella cornice dell’Europa Experience David Sassoli la scuola di formazione politica SPES Academy intitolata a Carlo Azeglio Ciampi ha lanciato ufficialmente il suo nuovo corso chiamato ‘Madia, Informazione e Potere‘: l’evento è stato organizzato sotto forma di lectio magistralis con l’importante contributo del giornalista Bruno Vespa; ma erano presenti anche il direttore della SPES Academy Valerio De Luca, il Responsabile delle Relazioni Istituzionali del Parlamento UE Fabrizio Spada e la presidentessa della Commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia che hanno tenuto dei brevi interventi.

L’obiettivo del corso inaugurato oggi da SPES Academy è quello di fornire alle giovani menti del futuro un approfondito percorso accademico incentrato attorno al tema del sistema mediatico ed istituzionale: come docenti sono stati arruolati nomi di primissimo piano del giornalismo italiano, ma anche della comunicazione e del diritto relativo all’informazione che accompagneranno gli studenti in una serie di classiche lezioni frontali, di veri e propri laboratori pratici e di gruppi di lavoro; il tutto con l’obiettivo finale di fornire le conoscenze sulla sempre più centrale importanza dei media all’interno degli ambienti politici, sociali ed economici.

Valerio De Luca: “SPES Academy punta a diventare un riferimento nel panorama politico ed economico”

“Il rapporto tra potere e media – ha spiegato nella sua lectio magistralis Bruno Vespa, lanciando il nuovo corso della SPES Academy – fa parte della storia“, saldamente intrecciato con il discorso della censura che “non deve essere accettata dai giornalisti in nessuna forma“: l’esempio lampante secondo il giornalista è proprio la Rai che gode di “un editore pubblico come il Parlamento” in grado di garantire “correttezza [e] pluralismo” dell’informazione, rendendola un vero e proprio “punto di forza” del bel paese, grazie soprattutto al “lavoro dei Direttori dei TG” e degli “organi di controllo“.

Mentre dal conto suo il direttore della SPES Academy Valerio De Luca ha ricordato che “l’informazione è il cuore pulsante della democrazia” rendendo sempre più importante “saper distinguere tra verità e manipolazione“: proprio in tal senso va letto il nuovo corso con il quale “vogliamo formare una nuova generazione di professionisti consapevoli” in grado di “interpretare criticamente il panorama mediatico” e – soprattutto – di saper “affrontare le sfide della disinformazione“; il tutto puntando a rendere SPES Academy “un punto di riferimento nel panorama politico ed economico” grazie ad un importante “approccio innovativo e multidisciplinare“.