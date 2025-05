Anche l’ultimo report Aifa evidenzia un aumento di spesa farmaceutica in Italia, tanto che è stato superato dell’11% circa, il fondo previsto annualmente e destinato al cosiddetto “Fsn”. Il documento riporta i dettagli esatti di cosa ha provocato l’incremento esponenziale del costo globale farmaceutico.

Il rapporto pubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco mette in evidenza il primo trimestre di questo nuovo anno, con una potenziale stima su ciò che potrebbe accadere fino alla fine dell’anno in corso. Teoricamente dovrebbe registrarsi un lieve calo degli esborsi rispetto allo scorso 2024.

A quanto ammonta la spesa farmaceutica in Italia

La spesa farmaceutica in Italia non cessa mai d’esistere. Secondo l’Aifa soltanto gli enti ospedalieri spenderebbero più di 14 miliardi di euro per comprare le medicina da dover destinare e somministrare ai pazienti in degenza.

Nel 2024 l’Agenzia registrava una grave carenza di medicinali in Italia, mentre quest’anno, già dai primi 3 mesi del 2025, si è appurata una maggior convenzione sui medicinali da consegnare gratuitamente ai cittadini con necessità economiche.

Il rischio di superare il budget

Sono sempre di più i cittadini che richiedono l’accesso ai farmaci, basti pensare che le “ricette” sottoscritte sono più di 7 milioni rispetto all’ultima analisi.

Il problema si riflette dunque sul budget complessivo, visto che i costi aumentano e la domanda non rallenta. L’ultima analisi ha dimostrato una spesa più alta – rispetto al 2023 – di 1 miliardo di euro.

A peggiorare i dati è lo scostamento complessivo, il cui risultato avrebbe superato la spesa di quasi 3 miliardi di euro (raggiungendo il 15,30%).

Per ridurre i costi farmaceutici sarebbe importante poter rinegoziare il prezzi applicati ai medicinali stessi, oppure aumentare l’offerta dei generici così da contenere i costi. Ad oggi il solo PIL italiano rapportato alla spesa farmaceutica registra un 6,5% (media inferiore se confrontata con il resto dell’UE).