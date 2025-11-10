Spesa sociale, i dati Eurostat: corre in Ue: con +7 nel 2024, invece la crescita è ai minimi in Italia, ma la quota sul PIL resta molto alta. L'analisi

Nel corso dell’ultimo anno la spesa sociale europea destinata al welfare e alle pensioni ha registrato un incremento, un andamento che ha riguardato anche l’Italia, sebbene in misura inferiore rispetto alla media dell’Unione Europea. È quanto emerge dal bollettino di Eurostat sulla protezione sociale, che analizza le risorse impiegate dagli Stati membri per sostenere i cittadini in situazioni di difficoltà. Rientrano in questa categoria le pensioni e l’assistenza agli anziani, i sussidi di disoccupazione, le indennità per malattia o invalidità, oltre agli aiuti economici per le famiglie, l’alloggio e la lotta all’esclusione sociale.

In tutta l’Unione europea la spesa è aumentata del 7% l’anno scorso rispetto a quello precedente. La spesa complessiva ha raggiunto quasi 5.000 miliardi di euro, corrispondenti al 27% del PIL dell’Ue. Dunque, oltre un quarto della ricchezza prodotta in Europa è destinato alla protezione sociale.

L’Ufficio statistico spiega che questo incremento è dovuto all’inflazione — quindi le prestazioni e i costi sanitari sono più cari —, all’aumento del numero di pensionati, alle politiche pubbliche per sostenere le famiglie e chi ha difficoltà economiche, ma in parte anche al recupero post-Covid e agli effetti di crisi economiche e geopolitiche recenti (come quella energetica e le guerre).

SPESA SOCIALE, L’ANDAMENTO DELLA SPESA IN ITALIA

Nel caso dell’Italia, la spesa per la protezione sociale è aumentata del 4,3% l’anno scorso, meno della media Ue (+6,9%): dunque, il nostro Paese ha incrementato i fondi per pensioni e aiuti sociali, ma in misura più contenuta rispetto ad altri Paesi, in linea con la Danimarca. In un contesto comparativo, l’Italia presenta uno dei più alti livelli di spesa pensionistica tra i Paesi europei: infatti, la spesa per pensioni in rapporto al PIL è superiore a quella di molti altri Stati membri.

Nonostante la crescita più moderata, la quota sul PIL resta molto alta, poiché l’Italia destina già una parte consistente della propria ricchezza a pensioni e assistenza. Una spesa rilevante per la protezione sociale implica che una parte significativa della ricchezza nazionale venga utilizzata a tale scopo: pur riflettendo un forte impegno nel welfare, ciò rappresenta anche una sfida per la sostenibilità fiscale.

Considerando inoltre l’invecchiamento della popolazione italiana e l’elevata incidenza della spesa pensionistica, la componente “vecchiaia” nella protezione sociale ha un peso rilevante. Il rischio è che gran parte dell’incremento della spesa sociale sia dovuto a dinamiche demografiche e pensionistiche più che all’attuazione di nuove politiche sociali ampie. Tuttavia, l’Italia non è tra i Paesi con le variazioni più elevate: Estonia, Croazia e Romania hanno registrato aumenti nettamente superiori (intorno al +17%).