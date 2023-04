Spese di notifica multa/ Ecco l’app per non pagarle: chi può scaricarla

Le spese di notifica di una multa gravano anche sulla sanzione. Costi aggiuntivi che qualsiasi automobilista potrebbe evitare. E chi vive a Milano, ha la possibilità di scaricare un’applicazione (sia per iOS che Android), per poter evitare queste spese aggiuntive.

Infatti, per coloro che non lo sanno, oltre all’importo dell’infrazione stessa, vengono addebitate le spese di notifica. Vedremo di seguito, qual è il metodo per evitare questo costo. Ricordiamo che l’applicazione è disponibile sia per gli smartphone Android che iOS.

Spesa di notifica di una multa: l’app per Android e iOS

Per evitare di pagare le spese di notifica di una multa, è possibile scaricare l’applicazione Fascicolo del Cittadino, all’interno del quale, è possibile sfruttare l’area riservata ed evitare la spesa di notifica della sanzione.

L’applicazione è riservata ai cittadini milanesi, che sfruttando – come già detto – quest’applicazione, avranno 5 giorni di tempo per pagare la multa. All’importo della sanzione, non saranno addebitati ulteriori costi aggiuntivi.

L’applicazione “Fascicolo del Cittadino“, è destinata a persone giuridiche o terze, che potranno registrare la propria targa (purché italiana), dato che le targhe estere sono escluse. Attualmente, le notifiche per le sanzioni (mediante applicazione), includono solo il divieto di sosta.

Mentre, dal 2023 in poi sarà possibile ricevere la notifica anche per ulteriori sanzioni:

Accesso non concesso alle corsie preferenziali del trasporto pubblico; Le aree pedonali, ZTL e l’eccesso di velocità entro i 10 km/h.

Come abbiamo detto, l’annullamento delle spese di notifica multa vale soltanto per i residenti a Milano. Infatti, sarà il sistema stesso ad analizzare l’anagrafica dei richiedenti, vedendo effettivamente se rispecchia il requisito.

In questo modo, oltre al risparmio economico per non pagare le spese di notifica (interesse maggiore degli automobilisti), vi è anche un risparmio ambientale, dato che si evita l’uso della carta e non di meno, si accorciano i tempi per poter pagare la sanzione.











