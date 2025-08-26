I genitori separati che vogliono dividere le spese per i figli devono conoscere gli adempimenti obbligatori dettati dai giudici.

Sulle spese da dividere per i figli in caso di genitori separati, recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione specificando che qualora uno dei due ex coniugi domanda all’altro dei “contributi”, quest’ultimi dovranno essere comprovati.

Una regola piuttosto severa ma necessaria per poter sostenere in modo equilibrato i costi per il proprio figlio/a. Nella sentenza di quest’anno (del 4 agosto), i giudici della Cassazione hanno ricordato anche le due tipologie di spese da dover ricordare in caso di separazione: quelle sempre ammesse (come per l’istruzione o la sanità), e quelle dove serve il consenso di ambi i genitori).

Spese per i figli dei genitori separati da documentare

I genitori separati che intendono dividere le spese per i figli dovranno attenersi alle regole extra ma soprattutto a quanto previsto dalla Suprema Corte: dimostrare di aver sostenuto dei costi attribuibili anche al genitore a cui non viene affidato il primogenito.

A differenza della precedente normativa, stavolta l’ex coniuge che chiede un aiuto economico al precedente partner/marito/moglie, dovrà stilare la documentazione originale anziché fornire un semplice “elenco” dei presunti costi sostenuti da una “sola parte”.

Tuttavia, la comprovazione in via ufficiale con apposito “cartaceo”, è dovuta anche nel caso in cui si tratti di costi che non necessitano di titolazione esecutiva, come quelle scolastiche e sanitarie.

Le conclusioni per la Cassazione

Per la Cassazione – a conferma anche della Suprema Corte – dovrebbero sussistere due casi: il primo, lo ripetiamo, la presentazione dei documenti a titoli di spesa sostenuti da almeno un coniuge, e l’altro il preventivo accordo che possa far conciliare le suddivisioni dei costi per i figli.

Proprio per le spese che rientrano in tale accordo, non ci sarebbe alcuna necessità di far prevalere eventuali “titoli esecutivi” extra, dato che di per sé alcuni adempimenti sono già obbligatori e per questo vanno onorati senza alcun dubbio.