Il Tribunale di Milano ha messo in chiaro le regole per le spese extra per i figli in caso di separazione e il consenso obbligatorio dei genitori.

Di recente il Tribunale di Milano ha messo in chiaro in che modo vanno distribuite le spese per i figli in caso di separazione, ma al di là dell’aspetto finanziario sussiste un obbligo che fintroppo spesso viene ignorato (a volte anche volontariamente), ovvero l’accordo preventivo.

Prima di parlarne è bene fare un recap importante. Oltre all’assegno di mantenimento, esistono delle spese aggiuntive che vanno pagate da uno dei due genitori. In aggiunta, alcuni servizi per i figli minorenni vanno discussi con l’ex coniuge e approvati da entrambi.

Cosa si sa sulle spese per i figli in caso di separazione

La distribuzione e il consenso di alcune spese per i figli in caso di separazione, è una vera e propria regola che nei giorni scorsi è stata ribadita dal Tribunale di Milano. La stessa si applica non solo ai minorenni ma anche ai maggiorenni che non hanno ancora raggiunto la propria indipendenza economica.

La regola su chi deve pagare l’extra è semplice. Se il totale del costo straordinario per il figlio supera il 10% del salario mensile netto del genitore che paga ordinariamente, la spesa verrà suddivisa in proporzione a quanto concordato dagli ex coniugi o dal Giudice in fase di separazione.

Come accennato in precedenza, alcune spese extra vanno discusse e concordate preventivamente. Abbiamo raccolto in tabella una serie di spese differenziando quali necessitano di esser approvate o meno da ambi i genitori.

Tipi di costi Accordo preventivo Voci Mediche No Ticket sanitari, visite specialistiche prescritte, farmaci prescritti, cure dentistiche urgenti Sì Fisioterapia, cure dentistiche private, farmaci omeopatici, supporto psicologico, ortodonzia Scolastiche No Libri scolastici, assicurazione, tasse scolastiche pubbliche o universitarie, mensa, materiale per inizio anno Sì Corsi di recupero, gite con pernottamento, tasse per scuole o università private, alloggio universitario Extrascolastiche No Centri estivi, babysitter fino alla secondaria di primo grado, attività di pre o dopo scuola Sì Viaggi studio, corsi di musica o lingue, acquisto o manutenzione mezzi e device, corsi sportivi, patente Disabilità No Assistenza, riabilitazione prescritta, abbigliamento su misura, cure e beni per prevenzione o supporto

Il silenzio assenso

Il pagamento degli extra tra genitori separati prevede la conservazione obbligatoria degli scontrini fiscali o delle fatture che possano comprovare la transazione (e naturalmente da finalizzare con un metodo tracciabile). Affinché però avvenga la cosiddetta “suddivisione a metà”, è importante che vi sia una comunicazione e richiesta scritta.

Laddove l’ex coniuge voglia esprimere il suo dissenso, dovrà farlo entro 10 giorni rispetto a quando gli è stata comunicata la volontà per il figlio minorenne o maggiorenne. Se è pur vero che i 18enni possano far le loro scelte, è altrettanto vero che se non sono autosufficienti non hanno il pieno controllo, e dunque dovranno discuterne insieme ai rispettivi genitori.