Spese scolastiche 2023/ Aumenti da brividi: come risparmiare fino al 50% (5 settembre)

Le spese scolastiche 2023 peseranno in percentuale maggiore rispetto a quelle sostenute nell’anno precedente, e ancor di più se considerassimo quelle degli anni ancora più indietro. Il fenomeno dell’inflazione e della stagflazione, sta causando problemi non indifferenti.

L’analisi da parte dell’Associazione Assoutenti, ha fatto presente come i rincari per i libri di testo e il materiale scolastico, potrà costare oltre 1.000€ a studente. In termini di percentuali, rispetto al 2022 le famiglie italiane dovranno considerare un 10% in più se si pensa all’acquisto del materiale “nuovo”.

Spese scolastiche 2023: industria organizzata come ancora di salvezza

Le spese scolastiche del 2023 – e questo è inevitabile – subiranno rincari da paura (a causa del tasso di inflazione). Esistono tuttavia, alcuni consigli utili che potrebbero aiutare le famiglie italiane a risparmiare un po’ di soldi.

Un esempio, è quello di acquistare i libri di testo presso la grande distribuzione oppure navigare sui siti e–commerce più affidabili e convenienti. In base alle stime degli esperti, in entrambi i casi si potrebbe risparmiare – almeno sulle copertine – un buon 15% a libro.

Per grande distribuzione, si fa riferimento ai supermercati (quelli che hanno il reparto dedicato al materiale scolastico), il cui prezzo di listino è certamente più basso rispetto alle cartolibrerie, dove i rincari sono assicurati.

Ma non è tutto, perché – salvo cambiamenti sull’edizione del libro – è possibile risparmiare ancora più soldi, acquistando da uno studente che vende il libro usato, ad almeno il 50% in meno rispetto al nuovo.

Un’altra alternativa, è quella di girare presso i mercati dell’usato, dove non è raro notare i libri di testo scolastici alla metà – o quasi – del prezzo.

Scambio di libri o testi in formato digitale

I modi per risparmiare sulle spese scolastiche nel 2023, sono svariati. Un’altra soluzione, potrebbe essere quella di scambiare i libri in modo tale da compensare l’acquisto. Un’opzione win to win per garantirsi un risparmio netto.

Oppure, comprando – laddove permesso dagli insegnanti – i libri in formato digitale, è possibile risparmiare soldi, e anche sul peso dello zaino, che sarà alleggerito dall’assenza di numerosi libri di testo (sostituiti dai tablet).

