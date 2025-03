Gianluca Fubelli e Federica Camba in partenza per Pechino Express 2025: divertimento garantito

Ci sono anche gli Spettacolari, ovvero Gianluca Fubelli (Scintilla) e la compagna Federica Camba, tra i protagonisti di Pechino Express 2025. A partire da questa sera, giovedì 6 marzo, vedremo all’opera la celebre coppia del web, sposata dal 2023 e da tempo in voga sui social. Dalla storia d’amore tra Gianluca e Federica è nata una figlia di nome Nina, a cui entrambi sono legatissimi. Uniti nella vita professionale e sentimentale, gli Spettacolari sono pronti a calarsi in questo nuovo viaggio, nell’attesissimo game show di Sky che partirà dalle incantevoli Filippine per poi andare in Thailandia e in Nepal.

Dove potranno arrivare Gianluca e Federica in questa nuova edizione? Difficile dirlo, ovviamente, ma lungo il percorso ci aspettiamo certamente grandi emozioni e tantissime risate.

Gli Spettacolari, chi sono? Ecco la carriera di Gianluca Fubelli e Federica Camba

Andiamo ora a dare una sbirciata alla carriera degli Spettacolari di Pechino Express 2025, per chi fosse a digiuno del percorso di Fubelli detto Scintilla e la sua compagna Federica Camba nel mondo dello spettacolo. Lui ha cominciato da giovanissimo come intrattenitore e animatore in villaggi turistici. Ha lavorato a Colorado, arrivando persino alla conduzione con Paolo Ruffini, Federica Nargi e Belen Rodriguez. Dopodiché si è dedicato ai tour per i teatri e a qualche ruolo in film comici.

La compagna Federica, detta La Camba, è una cantautrice, compositrice e produttrice discografica italiana. Ha scritto tanti brani per se stessa e per interpreti noti della canzone italiana, tra cui Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Elodie e molti altri. Adesso per la coppia è tempo di una sfida completamente diversa dal solito: l’avventura a Pechino Express 2025. Gli Spettacolari riusciranno a rispettare le attese dei fan?