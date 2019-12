Spezia Cremonese rinviata per allerta meteo/ Serie B, data recupero: ipotesi gennaio

Spezia Cremonese rinviata per maltempo. La Lega Serie B ha comunicato che la partita in programma oggi, venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 21 e valevole per la 17^ giornata del campionato cadetto è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dopo l’ordinanza della Prefettura di La Spezia e in seguito alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica all’interno della quale il sindaco, proprio per l’allerta meteo, segnalava una misura di questo tipo in via cautelare. Infatti ha poi disposto il «divieto di svolgimento di manifestazioni sportive, fiere ed ogni tipo di evento all’aperto per l’intera durata dell’allerta rossa». Nel comunicato con cui la Lega di Serie B ufficializza la sua decisione fa riferimento alla «allerta rossa diramata dalla Regione Liguria con la previsione, tra l’altro, di possibili rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici di tutti i corsi d’acqua». Al momento però non è chiara la data in cui verrà recuperata la partita Spezia Cremonese.

SPEZIA CREMONESE RINVIATA, VERRÀ RECUPERATA A GENNAIO?

L’allerta meteo fa saltare Spezia Cremonese. La partita era stata considerata a rischio già nei giorni scorsi per questo motivo, poi l’allerta meteo ha raggiunto il livello “rosso”, rendendo quindi impossibile il calcio d’inizio come da programma. Si sono tenute riunioni, poi la decisione del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, di disporre il divieto di svolgimento di eventi all’aperto per l’intera durata dell’allerta rossa, quindi la Lega di Serie B ha preso atto della situazione e ufficializzato la decisione, che è stata poi comunicata anche dai due club. Non ci sono ancora indicazioni riguardo la data del recupero della sfida tra la squadra ligure e quella lombarda. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ipotesi al momento più probabile è che Spezia Cremonese si giochi a gennaio, probabilmente durante la lunga pausa prevista al termine del girone d’andata. L’ultima parola spetta ovviamente alla Lega di Serie B. Intanto le due squadre restano appaiate in classifica al 14esimo posto con 20 punti.

