DIRETTA SPEZIA TORINO/ Video streaming tv: meglio i liguri nei precedenti (27 maggio 2023)

DIRETTA SPEZIA TORINO: I TESTA A TESTA

Sappiamo che la diretta di Spezia Torino può rivelarsi un incrocio fondamentale per i liguri a caccia della salvezza, mentre il Torino punta ancora l’ottavo posto dopo l’ultimo pareggio interno contro la Fiorentina, con i granata che hanno comunque messo in fila 4 risultati utili consecutivi. Dopo un solo punto in 5 partite lo Spezia si è ripreso battendo il Milan e pareggiando nello scontro diretto con il Lecce, risollevandosi dal terzultimo posto con 4 punti nelle ultime 2 partite.

DIRETTA/ Torino Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (27 maggio 2023)

Da quando lo Spezia ha conquistato la Serie A per la prima volta nella sua storia il bilancio tra le due formazioni è favorevole ai bianconeri, che hanno vinto in 3 occasioni e pareggiato in una, mentre il Torino ha battuto una sola volta il liguri, con il 2-1 in casa del 23 aprile 2022. Nel match d’andata è stato invece lo Spezia ad espugnare il campo del Torino, 0-1 il 15 gennaio scorso con rete decisiva messa a segno su calcio di rigore da M’Bala Nzola. (agg. di Fabio Belli)

VIDEO/ Lecce Spezia (0-0) highlights: un punto salvezza per due

SPEZIA TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Torino non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 37^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Video/ Torino Fiorentina (1-1) gol e highlights: gol di Jovic e Sanabria! (Serie A)

SPEZIA TORINO: PUNTI SALVEZZA!

Spezia Torino, in diretta sabato 27 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A. Sfida cruciale per i liguri che arrivati a questo punto del campionato non possono più sbagliare: dopo lo 0-0 in casa del Lecce nello scontro diretto i bianconeri sono una lunghezza avanti rispetto al Verona terzultimo, servirà una vittoria però per mantenere una posizione che garantirebbe la salvezza.

Il Torino a -2 dal Monza può però ancora puntare all’ottavo posto che, viste le disavventure della Juventus, potrebbe garantire la Conference League. L’ultimo pareggio contro la Fiorentina ha comunque confermato la recente solidità raggiunta dai granata, reduci da 4 risultati utili consecutivi, 6 nelle ultime 7 partite disputate. All’andata Spezia corsaro in casa dei granata, Torino vincente 2-1 contro i liguri nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa dei granata.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA TORINO

Le probabili formazioni della diretta Spezia Torino, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Leonardo Semplici schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Esposito, Ekdal; Gyasi, Nzola, Reca. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

SPEZIA TORINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA