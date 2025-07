Dove il mare incontra il sogno: le spiagge rosa più affascinanti del mondo

Non sono frutto di un filtro Instagram né di una illusione ottica, esistono davvero. Queste incantevoli spiagge, sparse tra Mediterraneo e Oceano, si tingono di rosa, quasi come per magia. Il loro colore delicato, quasi onirico, le rende tra i luoghi più fotografati e ammirati del pianeta. E alcune sono si trovano proprio in Italia.

Quasi nessuno lo conosce, eppure è il borgo più bello di Italia (ma anche il più isolato)

Ma da cosa nasce questa straodinaria tonalità? E dove si trovano esattamente questi gioielli naturali che sembrano usciti da una fiaba? La risposta probabilmente vi sorprenderà.

Come nasce una spiaggia rosa

Il colore rosa delle sabbie non è frutto della fantasia, ma di un fenomeno naturale affascinante. È causato principalmente dalla presenza di minuscoli gusci e scheletri di organismi marini, come la Miniacina miniacea, un protozoo foraminifero dal guscio rossastro.

La nuova Bora Bora ce l'abbiamo in Italia: vacanza da VIP a prezzi da discount. Il mare più bello di sempre

Quando muore, i gusci di questo organismo si mescolano con con pezzi di corallo, conchiglie frantumate e sabbia bianca, creando un effetto cromatico unico. La spiaggia si tinge quindi di un tenue rosa, più o meno intenso a seconda della luce e della composizione del fondale. In alcuni casi, come nelle saline, il colore deriva invece dalla presenza di cristalli salini rosati.

Le perle rosa d’Italia: Budelli e Marsala

In Italia esistono almeno due spiagge rosa che meritano una menzione speciale. La più celebre è senza dubbio quella di Budelli, nell’Arcipelago della Maddalena in Sardegna. Più precisamente, si trova a Cala di Roto, un’insenatura da cartolina incatonata nel cuore del Mediterraneo.

Addio Spagna, è questa la nuova Ibiza: a pochi passi da casa tua

La sabbia di questa baia è composta per circa il 90% da frammenti rosa e bianchi di organismi marini. Dal 1994, per proteggerne la bellezza, è vietato calpestare la spiaggia. La si può ammirare solo da una certa distanza, in barca o dai sentieri limitrofi.

Un’altra gemma made in Italy si trova in Sicilia nei pressi di Marsala, ed è conosciuta come la spiaggia di San Teodoro. Situata all’interno della Riserva Naturale dello Stagnone, è famosa per la sua sabbia dai riflessi rosati e per le saline vicine, dove l’acqua assume tonalità che vanno dal rosa tenua all’arancione, soprattutto al tramonto. È uno spettacolo della natura che cambia sfumatura con le stagioni e le condizioni atmosferiche.

Le meraviglie nel mondo: da Creta all’Indonesia

Tra le mete internazionali più suggestive spicca la spiaggia di Elafonissi, sull’isola di Creta, in Grecia. La si conosce ormai come “i Caraibi del Mediterraneo”, questa lingia di sabbia rosa e bianca è lambita da acque trasparenti e poco profonde, perfetta per famiglie con bambini piccoli, fotografi, romantici e sognatori.

Dall’altra parte del mondo, invece, la celebre Pink Beach dell’Isola di Komodo, in Indonesia, è un vero spettacolo tropicale. Qui i detriti dei coralli rossi si mescolano con la sabbia bianca, dando vita a una distesa che sfuma dal color pesca al rosa intenso.

Si tratta di un luogo remoto e ancora relativamente poco turistico, ideale per chi desidera scoprire una delle perle più rare della natura.