Si sta parlando in questi giorni delle poche presenze degli italiani sulle spiagge e ci sono numeri contrastanti in merito

E dunque, com’è questa stagione turistica 2025? Hanno ragione i balneari, che parlano di un vistoso calo di presenze, dalla Toscana alla Puglia, di almeno il 15%, una flessione che in Romagna, il tradizionale vacanzificio d’Italia, raggiunge e supera il 20%? O ha ragione il ministro Santanchè che sostiene che “parlare di crisi del turismo di agosto è allarmistico e fuorviante”, e che “l’estate italiana non è solo mare e si registrano alti livelli di vendite anticipate anche per montagna, città d’arte e aree interne”?

Dal suo ministero si annuncia anche che nello scorso luglio, malgrado un aumento delle tariffe medie sul 2024, l’Italia si è collocata ai vertici del mercato turistico nel Mediterraneo, sia per tasso di saturazione OTA (43,2% contro il 27,8% della Francia, il 35,1% della Grecia e il 39,2% della Spagna), sia per la competitività sul fronte prezzi, con una tariffa media di 156,20 euro, inferiore sia a Grecia (229,40 euro) che a Spagna (181,90 euro).

Una lettura della realtà, insomma, che sembra un tantino bipolare. Era famosa, negli anni Ottanta del secolo scorso, la filosofia di un distributore cinematografico, tra scaramanzia e furbata degna di uno sgamato influencer: quando le cose (nel suo caso i film) vanno male bisogna dire che non sono mai andate meglio, e viceversa. Tutta da dimostrare, ovviamente, la resa di una così sfacciata postura. Resta il fatto che nei mercati quella filosofia è stata più volte applicata, anche per agevolare provvidenze e fisco.

Nelle polemiche di questi giorni, comunque, influiscono più fattori, anche se forse il modello della “bella estate” italiana va rivisto, e agganciato alle nuove abitudini e alle necessità.

I costi. Il primo colpevole delle rarefazioni sulle spiagge è il caro prezzi, ovvero il costo per il noleggio di ombrelloni e lettini. Secondo Codacons e Assoutenti, i rincari dal 2019 a oggi segnano +32%. I gestori degli stabilimenti parlano invece di aumenti medi del 4-5%, e si giustificano con l’aumento delle spese, lamentando, secondo le stime di Assobalneari e Fiba Confesercenti, cali di presenze tra il 20% e il 30%, con conseguente calo dei consumi di bar, ristoranti e servizi ancillari.

“Cari amici gestori di stabilimenti balneari – ha postato un osservatore attento com’è Alessandro Gassman -, leggo che la stagione non sta andando bene. Forse avete un po’ esagerato con i prezzi e la situazione economica del paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera? Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio”.

Provocazione? Mica tanto: il Comune di Rimini, ad esempio, ha appena deliberato il raddoppio dell’arenile riservato a spiaggia libera, con conseguente limitazione delle superfici concesse agli stabilimenti, invitati a investire di più in aggiornamenti delle strutture, in ampliamento dei servizi e in aggregazioni di filiera.

Le abitudini. Spiagge semideserte durante la settimana e presenze concentrate solo nei weekend. Del resto, se le stime degli operatori dicono che un italiano su due non può concedersi la tradizionale “villeggiatura” agostana (Federalberghi parla del 49%, dato superiore alle scorse stagioni), è evidente che chi resta a casa almeno nei fine settimana si permette qualche ora di mare.

Certo è che gli italiani si trovano a fare i conti con l’inflazione reale che cresce, gli stipendi che restano fermi, e il potere d’acquisto che cala. Ma non è un problema solo italiano: in Europa si parla di staycation, un termine che fonde “stay” (restare) e “vacation” (vacanza), e indica le ferie trascorse a casa o nelle vicinanze, senza spostamenti significativi.

Alternative e meteo. Il turismo in Italia sta rapidamente portando la scelta della montagna alla pari con quella del mare. Solo l’osmosi tra le due, la media ponderata alla chiusura di stagione, potranno fotografare il reale valore delle presenze. Comunque, se i balneari lamentano un calo, in montagna si arriva alle contromisure per i flussi eccessivi, dai tornelli in Val Gardena (contro le code chilometriche sul sentiero del Seceda) al numero chiuso e prenotazioni sulle Dolomiti, un modello studiato grazie all’intelligenza artificiale in Veneto.

In più, mentre terrorizzano le immagini degli ombrelloni volanti a Maccarese, scagliati per aria da un’improvvisa tromba d’aria marina, e ci si preoccupa per i 50 gradi al suolo registrati in Emilia Romagna, si è sempre più attratti dal clima ben più mite garantito dalle terre alte, con temperature magari alte di giorno, ma con notti ben poco tropicali. Gli anglofoni hanno già varato un termine anche per questo fenomeno: “coolcation”, cool (freddo) + vacation. Che sia questo il leit-motiv delle nuove estati italiane?

