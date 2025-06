La spiaggia del futuro è già oggi: ogni lettino diventa smart grazie a un sistema interattivo basato su tecnologia NFC e intelligenza artificiale.

L’ Intelligenza Artificiale arriva anche sulle spiagge grazie ad un’innovazione tecnologica sofisticata che annuncia che anche il modo con cui viviamo le vacanze sarà travolto da una grande rivoluzione. Ci sono alcune spiagge che sono già nel futuro, non solo per ciò che offrono ma per come lo offrono.

Qui, il relax non viene più interrotto per chiedere informazioni o mettersi in fila: basta un gesto, un semplice tocco con lo smartphone, per accedere a un universo di servizi su misura. La stagione 2025 rappresenta una svolta per il turismo balneare, e si sa che le aziende del settore, fanno di tutto per essere competitivi in un mercato che deve fronteggiare problemi enormi, come il cambiamento climatico, l’over turismo e regole sempre più restrittive.

La vacanza intelligente a portata di dito

Quest’anno gli amanti del mare e del comfort possono contare sulle spiagge smart: non si tratta solo di sdraiarsi al sole, ma di vivere un’esperienza interattiva, fluida, costruita attorno ai bisogni e ai desideri del singolo ospite.

Potranno dunque vivere un’esperienza che unisce il comfort dell’hotel, l’energia del club e la magia della spiaggia in un unico ecosistema digitale. Ogni postazione diventa un portale verso un mondo di contenuti personalizzati e proposte esclusive, tutte a portata di dito. La vera novità? Non è in cosa trovi, ma in come lo trovi.

Grazie a una tecnologia che semplifica tutto ciò che normalmente richiederebbe tempo, attese o mediazione, il concetto stesso di vacanza si fa più intelligente. E con il digitale che si integra al paesaggio, l’innovazione non si impone, ma accompagna. A fare da apripista a questa rivoluzione è il Fantini Club di Cervia, che per l’estate 2025 ha deciso di alzare l’asticella dell’accoglienza con un sistema basato su tecnologia NFC (Near Field Communication) e un assistente virtuale intelligente. In pratica, ogni ospite potrà interagire con la spiaggia come mai prima d’ora: basta avvicinare lo smartphone ai punti NFC disseminati lungo tutto il club e nell’hotel adiacente, per accedere istantaneamente a una serie di funzioni pensate per migliorare ogni momento della giornata.

Prenotare una lezione di yoga o un trattamento alla spa? Si fa direttamente dal lettino. Ordinare un cocktail o leggere il menù del ristorante? Basta un tap. Curiosi di sapere quali eventi ci saranno nel weekend? Tutto è lì, a portata di dito. Un’interazione semplice, ma potente, che rende invisibile la tecnologia e protagonista l’esperienza.

Questo progetto è frutto della collaborazione tra Fantini Club, Joydis e Contatto Divino, ed è pensato per trasformare ogni contatto fisico in una relazione digitale, immediata e continua. Anche dopo la vacanza, infatti, gli ospiti potranno restare connessi con la community del Fantini, ricevere contenuti esclusivi e sentirsi parte di un nuovo modo di vivere il tempo libero. Il sistema NFC, già noto per i pagamenti contactless, si declina qui in una modalità completamente nuova: quella della “spiaggia intelligente”. Non più code, volantini o informazioni sparse. Ogni ombrellone, tavolino o angolo relax può diventare un touchpoint ricco di sorprese, aggiornamenti e servizi.