Il 2025 sta dimostrando un calo di turismo, le spiagge sono vuote e il salvataggio sembrerebbe esser arrivato dal flusso di stranieri.

In questo 2025 si è discusso parecchio delle spiagge vuote e la denuncia di moltissimi stabilimenti balneari che avrebbero avuto delle difficoltà significative (soprattutto durante i giorni della settimana). Tuttavia alcune stime riportate da Il Sole 24 Ore (non fondate su dati reali) riporterebbero una previsione più ottimistica.

A detta di molti gestori a salvare la crisi delle poche presenze in spiaggia sarebbero i turisti, in special modo gli stranieri che arrivano da fuori Italia. E poi ci sarebbe un’altra prospettiva importante, la preferenza a trascorrere le vacanze in montagna piuttosto che al mare.

Il problema delle spiagge vuote del 2025

Il problema delle spiagge vuote che si è registrato nel 2025 è legato a molteplici fattori, tra i più eclatanti la minor disponibilità economica di gran parte delle famiglie italiane che sono state stangate dall’inflazione.

Un dato più attendibile è stato dimostrato dall’Osservatorio del Turismo di Confcommercio Swg, che ha quantificato un milione di turisti in meno rispetto all’anno precedente (focalizzato sulla giornata di Ferragosto).

Il Codacons sottolinea le difficoltà e la perdita del potere d’acquisto per i problemi trascorsi durante questi primi mesi del nuovo anno, dalla guerra in Ucraina all’inflazione, dall’aumento dei costi in bolletta ai rincari degli stabilimenti.

3 Italiani su 10 – specifica l’associazione a difesa dei consumatori – preferiscono risparmiare contando sull’ospitalità di familiari e amici o comunque sulle seconde case (sia al mare che in montagna).

Il Presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina, ha analizzato attentamente ogni dettaglio, e seppur siano tornate delle alte temperature e questo ha contribuito ad alimentare le prenotazioni al mare, il maggior flusso deriva dagli stranieri.

Cambio demografico estivo

Il Ministero del Turismo è intervenuto sulla vicenda delle spiagge vuote sostenendo che c’è anche un cambio demografico sulla scelta di dove trascorrere le ferie. Nelle settimane centrali d’agosto (ma anche per Ferragosto) la meta preferita dai turisti è il Trentino Alto Adige.

Registra un buon andamento anche l’Aquila, principalmente grazie alle zone montane della provincia: Castel di Sangro, Gran Sasso e Pescasseroli.

In Valle d’Aosta infine, le uniche possibilità per poter prenotare un “buco” sono le potenziali disdette che vengono comunicate all’ultimo minuto.

A trainare il flusso turistico straniero sono i tedeschi, con provenienza dalla Germania per il 44%. Poi seguono gli olandesi (il 33%) e soltanto per ultimo gli italiani stessi (un timido 9% ma aumentato rispetto al dato scorso).