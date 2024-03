Spiati politici, vip e imprenditori: da Crosetto a Fedez/ 800 accessi abusivi, ma escluso dossieraggio

L’inchiesta della procura di Perugia sul presunto dossieraggio ai danni di politici e vip si allarga. Le persone indagate attualmente sono 15: l’ex sostituto procuratore dell’antimafia Antonio Laudati, otto giornalisti (tra cui tre del Domani) e altre persone che avrebbero sollecitato la richiesta di informazioni. Il regista dell’operazione di spionaggio è Pasquale Striano, luogotenente della Guardia di Finanza, in servizio alla Procura Nazionale Antimafia, il quale è accusato di almeno 800 accessi abusivi alle banche dati tributarie, antiriciclaggio e dell’antimafia per reperire informazioni.

Al momento non è chiaro cosa facesse il militare delle informazioni acquisite, non è stata trovata la pistola fumante. L’inchiesta, dunque, si allargherebbe a Giovanni Tizian, Stefano Vergine e Nello Trocchia, anche se non hanno ricevuto alcun avviso di garanzia. I membri del pool inchieste del quotidiano in un editoriale hanno parlato di «un pericoloso attacco alla libertà di stampa» e che per queste «fughe di notizie» ora rischiano «fino a cinque anni di carcere».

CHI SONO I POLITICI E VIP SPIATI

Le indagini sono partite da un esposto dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla procura di Roma dopo un articolo pubblicato proprio sul Domani riguardo compensi ricevuti per le consulenze svolte in passato per la società Leonardo. Ma questa fuga di informazioni riguarda anche altri politici. I pm umbri, competenti per materia, vogliono capire se le notizie sono state usate per fini giornalistici o per altre utilità. Tra gli “spiati” ci sarebbero anche i ministri Francesco Lollobrigida, Marina Elvira Calderone, Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso insieme alla parlamentare Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, gli ex premier Giuseppe Conte (e la compagna Olivia Paladino) e Matteo Renzi, i sottosegretari Andrea Delmastro e Giovanbattista Fazzolari.

Ma anche personaggi lontani dalla politica, come Fedez, Cristiano Ronaldo, Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, oltre al presidente della Figc Giuseppe Gravina. Altri nomi che compaiono negli accessi sono quelli dell’ex parlamentare Denis Verdini, ora in carcere, dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti, dell’avvocato Piero Amara, dell’imprenditore-editore Francesco Gaetano Caltagirone.

PROCURA DI PERUGIA ESCLUDE DOSSIERAGGIO

Non sarebbero emersi dossier su politici e personaggi istituzionali, ma una presunta attività di ricerca di informazioni a strascico che in molti casi ha dato riscontro negativo. Infatti, stando a quanto riportato dall’Ansa in relazione all’inchiesta guidata da Raffaele Cantone, le informazioni raccolte non sarebbero state usate in attività di dossieraggio. Ma l’indagine punta comunque a chiarire se e per cosa siano state usate le notizie acquisite, riservate e contenute nella banca dati, per poi essere vagliate per verificare eventuali illeciti. Per i magistrati in alcuni casi sono state destinate ad attività giornalistiche, in altri casi gli scopi non sono ancora chiari.

Dagli accertamenti è emerso che Striano non ha ricevuto denaro per i presunti accessi illeciti alla banca dati. Resta da capire e chiarire perché li abbia fatti. In quattro o cinque casi i risultati sarebbero confluiti in attività di tipo giudiziario. Convocato per essere interrogato, Striano ha fatto sapere tramite il suo legale di volersi per ora avvalere della facoltà di non rispondere. Invece, Laudati ha fatto sapere di volersi presentare ma, precisa il Corriere, avrebbe chiesto di spostare l’incontro alla prossima settimana.











