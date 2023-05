Spice girls: la reunion con Victoria Beckham é alle porte/ L’annuncio di Mel B

Per la gioia del fandom attivo in tutto il mondo, le Spice Girls preparano una reunion in grande stile, che include anche la “grande assente” all’ultimo ritorno della girlband. Tra le formazioni musicali al femminile più rivoluzionarie in tutto il mondo che la musica sfornata nel Regno Unito annovera, le Spice Girls non si sono mai dette addio, in definitiva. Al di là degli anni della separazione del gruppo, fino all’annuncio dell’ultima reunion nel 2018 per la stagione estiva dei concerti negli Stadi del Regno Uniti, a cui non prendeva parte la Posh Spice, Victoria Beckham, il gruppo nato a Londra nel 1994 ha infatti in serbo un ritorno alle scene musicali e nella formazione d’origine. Un evento tanto atteso dai fruitori di musica, procrastinatosi per via di una questione da calendarizzazione sorto per la consorte di David Beckham. O almeno questo si direbbe dalle dichiarazioni di Scary Spice, Melanie Brown AKA Mel B, in un’intervista concessa a The Sun.

“Stiamo programmando di rilasciare una dichiarazione ufficiale», fa sapere la Spice girl dalla chioma riccia, preannunciando quindi il grande annuncio, a grande richiesta dei fan. «La mia teoria è che se lo dico abbastanza, succederà. Sarà qualcosa che i fan davvero adoreranno», aggiunge poi aumentando la suspense generale rispetto alla reunion “all inclusive”, che non escluderebbe Posh Spice, dopo 11 anni dall’ultimo ritorno live nella storica formazione, datato 2012. Mel C dichiara in continua evoluzione e in costante aggiornamento l’organizzazione del nuovo progetto by Spice girls: «Non posso dire adesso di cosa si tratta, perché stiamo finendo di perfezionare ciò che faremo insieme, tutte e cinque». Ma come nasce il progetto con le Spice Girls al completo? “Come abbiamo fatto a convincerla? – prosegue ancora l’intervistata, alludendo alla ex esclusa delle Spice Girls-. In verità la questione era diversa. Voglio dire, ha vestito me e mia madre quando ho ricevuto l’MBE (una tra le più ambite onorificenze nel Regno Unito, ndr), ti fa capire che siamo sempre state in contatto. Abbiamo un gruppo WhatsApp, si trattava solo di tempismo. Lei (si sottintende Victoria Beckham, ndr) è molto impegnata con la sua linea di moda e con la famiglia, bisognava solo trovare il momento giusto».

Che succede dopo il chiacchiericcio sul no al Re Carlo III?

«Adesso ci siamo riusciti, quindi dovrebbe esserci un annuncio molto presto», conclude nel preannuncio del big announcement, Mel B, senza alcuna menzione del chiacchierato “no” della girlband al neo incoronato Re Carlo: l’ultimo global gossip vedrebbe le Spice Girls protagoniste di un due di picche. Quello con il rifiuto all’invito della Royal Family Buckingham Palace ad esibirsi al recente concerto britannico previsto per l’incoronazione del sovrano, dello scorso 6 maggio 2023.

