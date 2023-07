Spice Girls, nuova reunion per il 30esimo anniversario?/ “Victoria Beckham non vuole esibirsi in tour, però…”

Spice Girls: possibile ritorno di Victoria Beckham per il 30esimo anniversario della band

Le reunion nel mondo della musica sono sempre un evento particolarmente suggestivo, soprattutto per i fan più sfegatati. Nel prossimo futuro potremmo nuovamente apprezzare le gesta delle Spice Girls tutte insieme; la band tutta al femminile aveva avuto modo di riunirsi già nel 2019. In quell’occasione diedero vita ad un meraviglioso tour da 13 date e che raggiunse – come riporta Biccy – ben 700 mila spettatori. In occasione del 30esimo anniversario del gruppo, Emma, Mel B, Mel C e Geri potrebbero ripetere l’esperienza con il possibile grande ritorno anche di Victoria Beckham.

TIM SUMMER 2023 A RIMINI, QUARTA PUNTATA/ Diretta e scaletta cantanti: la rivelazione di LDA

Nell’ultima reunion delle Spice Girls del 2019 Victoria Beckham decise infatti di non partecipare; ebbe però modo di collaborare alla fase creativa ed è ancora oggi sempre in contatto con le compagne d’avventura. Per la reunion del 30esimo anniversario il The Sun rivela come la modella potrebbe finalmente tornare sul palco con la band in occasione del Festival di Glastonbury al Pyramid stage. “Un insider affidabile ci ha riferito che stanno prendendo in considerazione un posto da headliner sul palco del Glastonbury. E saranno davvero tutte insieme. Victoria compirà 50 anni l’anno prossimo e le ragazze che festeggeranno i 30 anni insieme, sono due anniversari troppo belli per perderli“.

Bianca Atzei: "Mi chiede il secondo figlio..."/ La risposta a Stefano Corsi

Spice Girls, Mel C commenta il possibile ritorno di Victoria Beckham: “Ci rispettiamo a vicenda…”

Stando a quanto riferito dal The Sun – e riportato da Biccy – le Spice Girls potrebbero tornare finalmente sul palco nella loro formazione originale e dunque anche con la partecipazione di Victoria Beckham, assente nell’ultima reunion. L’unica nota negativa sembra essere il fatto che la modella, in maniera convinta, abbia comunicato di non voler prendere parte al tour, preferendo di esibirsi in un’unica grande occasione. “Non ci sarà nuova musica, e Victoria è fermamente convinta di non volersi esibire in un tour, ha però pensato di farlo una tantum in un evento incredibilmente eccitante”.

Serge Gainsbourg, chi é il produttore di Je t'aime..moi non plus?/ Tradì Brigitte Bardot con Jane Birkin e...

Sull’assenza di Victoria Beckham nella reunion delle Spice Girls del 2019 ha avuto modo di aggiungere qualche dettaglio – come riporta Biccy – proprio l’amica e collega Mel C, con riferimento anche al suo possibile ritorno. “Per la nostra ultima reunion è stato difficile non averla al nostro fianco e ci è mancata davvero. Ma hai ragione, siamo ancora molto intime e ci sentiamo tutte spesso. Ed è così importante per noi che lei sia felice…”. La cantante ha poi aggiunto. “Ci rispettiamo a vicenda e non vogliamo che nessuno faccia qualcosa che non si sente di fare. Ci dobbiamo sentire tutte a nostro agio“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA