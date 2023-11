Spice Girls: “Saremo in cinque, insieme…”/ Web in tilt per l’annuncio della reunion

Spice Girls tornano alla musica: il gossip sul ritorno

Le Spice Girls si riuniscono nella formazione al completo, dopo anni di separazione della girlband e l’ultima reunion avvenuta in quattro tra i cinque membri popstar.

Quattro anni fa circa, nel 2019, le popstar cantanti Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Mel C mettevano in piedi un tour andato completamente sold out, al netto della superstar member fashionista, Victoria Beckham. E, intanto, a grande sorpresa di chi non si sarebbe mai aspettato una reunion della girlband al completo, le Spice Girls sono pronte al grande comeback. O almeno questo é stando all’indiscrezione ripresa da The Sun.

Green Day, malore nella band e tour annullato/ "Malattia improvvisa, impegni cancellati": cos'è successo?

La nota fonte di gossip fa sapere che le cinque co-popstar della formazione made in UK entro e non oltre il 2024 potrebbero vedersi protagoniste di un reunion tour internazionale, che non si terrebbe a caso, ma per una ricorrenza in grande stile. Si tratta del trentennale della carriera dalla data di inizio della formazione musicale. E nel progetto del rumoreggiato reunion tour, a quanto pare, non sarebbe esclusa la fashionista tra le indimenticabili Spice Girls, Victoria Beckham.

Emma Marrone piange ricordando il padre Rosario in concerto/ "Vorrei renderlo orgoglioso"

Spice girls includono Victoria nella nuova live reunion

A conferma della gossip bop news del momento é un intervento concesso ai media da Mel B, questa settimana, come ripreso da Biccy online: “Qualche anticipazione? Saremo in cinque. Vi basta questo? Faremo qualcosa insieme tutte e cinque. Nel 2019 eravamo in quattro e adesso saremo in cinque -fa sapere nella grande anticipazione del momento -.Non è che Victoria nel 2019 non volesse tornare con noi, ma stava facendo altre cose come i suoi show fashion -fa sapere la nota popstar tra le cinque solo artist che compongono le Spice girls-, che tra l’altro hanno molto successo. Lei si stava concentrando su quello piuttosto che stare sul palco. Se pubblicheremo nuova musica in cinque? … Ci saranno tante cose e le faremo, dico solo questo. Se le vecchie canzoni le scrivevamo tutte allo stesso modo? Sì in maniera equa e le amo tutte“.

Sanremo Giovani 2023, chi sono i primi 8 finalisti/ Da Amici a Mare Fuori: i nomi dei cantanti in gara

Insomma, sembra che manchi sempre meno al via al grande reunion tour, tanto atteso dai fedeli fan della girlband più rivoluzionaria che la storia del Pop ricordi.

E, intanto, Timbaland fa parlare di sé per un attacco a Britney Spears…











© RIPRODUZIONE RISERVATA