SPID chiusura/ Aprile è il mese decisivo: “L’infrastruttura non è sostenibile”

Ad aprile 2023, lo SPID potrebbe rischiare la chiusura definitiva e conseguente cancellazione del servizio di identità digitale, che in questi anni ha favorito numerosi cittadini italiani, agevolandoli nelle pratiche online, ma anche nel processo di riconoscimento di identità.

Il problema relativo al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), sarebbero i costi piuttosto ingenti. Le imprese avrebbero difficoltà a sostenere le spese mantenere attivo per intero, il servizio fornito a 33 milioni di cittadini italiani e 12 PA (pubbliche amministrazioni) che hanno adottato ed integrato il sistema SPID.

BCE E POLITICA/ La (fragile) scommessa dei mercati che fa da scudo all'Italia

SPID chiusura ad aprile 2023: sarà realmente la fine?

Lo SPID sarà soggetto a chiusura – almeno ipoteticamente – ad aprile del 2023. In una lettera mandata da Francesco Paorici, direttore generale AgID, direttamente ad Alessandro Musumeci (Capo della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato con delega alla transizione digitale), Paorici avrebbe specificato che i gestori del sistema di identità digitale, non rientrerebbero nelle spese.

Bonus carburante contributi INPS/ Salta definitivamente l'esonero contributivo

D’altronde, per mantenere attivo il servizio occorrerebbero delle entrate monetarie molto più grosse, dato che lo SPID è fornito a milioni di pubbliche amministrazioni e cittadini italiani. A fine 2022, sarebbe già scaduto l’accordo tra il fornitore e i gestori dello SPID, che però, con un consenso tacito di proroga d’ufficio, è slittato tutto ad aprile.

Affinché lo SPID non rischi la chiusura, occorre imporre un sistema economicamente sostenibile. Lo ha detto il presidente di Assocertificatori, ovvero Carmine Auletta, che in un’intervista al Corriere della Sera ha fatto sapere:

Dichiarazione redditi irregolare/ Nuovi codici tributo per pagare "parzialmente"

«Vista la criticità che il servizio riveste, siamo disposti ad accettare un’ulteriore proroga di alcuni mesi, a patto che ci sia la volontà politica di affrontare il problema della sostenibilità economica del sistema. Siamo disponibili a collaborare per definire insieme una strategia».

Da quando è nato lo SPID, nessun principio è mai stato rispettato: l’infrastruttura non è economicamente sostenibile. I provider non riescono a ricoprire le spese vive, e il Governo non si è impegnato a sufficienza per promuovere il servizio anche come uso professionale e destinato alle persone giuridiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA